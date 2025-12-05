Λάρισα: Μεγάλη προσέλευση στην ομιλία Νταφούλη για τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο

Με μεγάλη προσέλευση γονέων, εκπαιδευτικών και νέων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος» του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα, η ομιλία με θέμα «Εθισμός παιδιών και εφήβων στα διαδικτυακά μέσα», στο πλαίσιο του «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας», που υλοποιείται σε συνεργασία με τη SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δρ. Βάιος Αχιλλέας Νταφούλης, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων και Διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρουσίασε με επιστημονική σαφήνεια αλλά και έντονο ανθρωποκεντρικό τόνο τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παιδιά, έφηβοι και οικογένειες.

Ο ομιλητής εξήγησε τις κρίσιμες διαφορές ανάμεσα στη συνήθεια και στον κλινικό εθισμό, παρουσιάζοντας τα συμπτώματα που δείχνουν ότι η χρήση διαδικτυακών μέσων μπορεί να επηρεάσει με ποικίλους τρόπους την καθημερινότητα παιδιών και εφήβων. Τόνισε ότι το διαδίκτυο αποτελεί ταυτόχρονα πολύτιμο εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας, αλλά και χώρο όπου δύνανται να αναπτυχθούν εξαρτητικές συμπεριφορές.Play Video

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μεγάλη αύξηση της χρήσης ψηφιακών μέσων μετά την πανδημία, καθώς «η ζωή μας μετατράπηκε σε τηλε-ζωή», με το σχολείο, τις σχέσεις και την ψυχαγωγία να μεταφέρονται κυρίως σε οθόνες.

Ο εθισμός, όπως υπογράμμισε, συχνά εξελίσσεται παράλληλα με δυσκολίες στο οικογενειακό περιβάλλον. «Ένα παιδί απομονωμένο, που δεν βρίσκει ταυτότητα στην καθημερινή του ζωή, είναι πιθανό να αναζητήσει μία άλλη πραγματικότητα στο διαδίκτυο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δρ. Νταφούλης στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του γονέα ως πρότυπο. Σύμφωνα με έρευνες στο 25% των περιπτώσεων παιδιών με διαγνωσμένο εθισμό στο διαδίκτυο, ο γονέας του κάνει επίσης υπερβολική χρήση. «Ο γονέας είναι πρότυπο. Πριν ζητήσουμε από το παιδί να αλλάξει συνήθειες, χρειάζεται πρώτα να αλλάξουμε τις δικές μας», σημείωσε. Υπογράμμισε επίσης ότι οι υπερβολικές απαγορεύσεις δεν αποδίδουν, ενώ η καθιέρωση ορίων από μικρή ηλικία αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό παράγοντα πρόληψης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους κινδύνους διαδικτυακών επαφών. Ο ομιλητής αποκάλυψε ότι το 80% των παιδιών που εμφάνισαν εθισμό είχαν συναντηθεί με αγνώστους που γνώρισαν στο διαδίκτυο. «Στην πραγματική ζωή αυτά τα παιδιά δεν θα συναντούσαν εύκολα έναν άγνωστο. Στον ψηφιακό όμως κόσμο είναι ευάλωτα, γιατί εκεί παρουσιάζεται μια ψευδής «πραγματικότητα» που μπορεί εύκολα να εξαπατήσει», σημείωσε, αναφερόμενος και στα περιστατικά κυβερνοεγκλήματος.

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με ένα ισχυρό μήνυμα προς τους γονείς:

«Αν θέλουμε ψυχικά υγιή παιδιά, πρέπει να τα βοηθήσουμε να μάθουν να λένε όχι. Όχι στην υπερβολική χρήση διαδικτυακών μέσων, όχι στα ναρκωτικά, όχι στο αλκοόλ, όχι στη βία. Και παράλληλα να λένε ναι, ναι στην αγάπη, ναι στην ταπεινότητα, ναι στη φιλαλληλία».

Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη παιδιών με ισχυρή προσωπικότητα απαιτεί γονείς που αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα εσωτερικής δύναμης. «Ένα μέρος της αδυναμίας των παιδιών μας είναι η δική μας αδυναμία. Ένα ισχυρό υπερ-εγώ, η εσωτερική φωνή της οικογένειας και των αξιών, αποτελεί θεμέλιο της ψυχικής τους ανθεκτικότητας», ανέφερε.

Μετά την ομιλία ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία ο ομιλητής απάντησε σε ερωτήσεις γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας ο οποίος ευχαρίστησε το κοινό που αγκάλιασε τον θεσμό σε όλη την Περιφέρεια και ανακοίνωσε ότι από το επόμενο έτος το «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» θα επεκταθεί και στα καταστήματα κράτησης. «Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών φοιτούν άνθρωποι που δεν είχαν την πρώτη ευκαιρία και είναι σημαντικό να τους παρέχουμε όχι μόνο μια δεύτερη, αλλά και όσες χρειαστεί. Έχουμε μεγάλη υποχρέωση απέναντί τους να τους μπολιάσουμε με τέτοια εφόδια», τόνισε. Στο πλαίσιο της συζήτησης μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από την ακαδημαϊκή του πορεία, επισημαίνοντας τη μεγάλη ανάγκη των νέων για κοινωνική αποδοχή μέσα από τα ψηφιακά μέσα.

Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Αθανάσιος Μαμάκος και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος του Θεσσαλικού Θεάτρου κ. Φώτης Τζατζάκης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας κ. Μαρία Γαλλιού, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, Ανδριανά Κομήτσα, Βασίλειος Σίμος και Χρήστος Γκουρουμπίνος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Θωμάς Ρετσιανής, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Παν. Δαλαμπύρας, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης κ. Ζιάκα, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Νίκος Ζέρβας, και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά το Θεσσαλικό Θέατρο για τη φιλοξενία και όλους όσοι συμμετείχαν και υποστήριξαν την πρωτοβουλία.