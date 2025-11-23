Λάρισα: Μεθυσμένη οδηγός προκάλεσε τροχαίο και εξαφανίστηκε

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, μία γυναίκα, διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της, υπό την επήρεια μέθης, ενώ προσέκρουσε σε άλλο κινούμενο Ι.Χ.Ε., προξενώντας σ’ αυτό υλικές ζημιές.

Επιπλέον, μολονότι εμπλεκόταν σε τροχαίο ατύχημα από το οποίο επήλθε βλάβη σε άλλο όχημα, αποχώρησε από τον τόπο του ατυχήματος και δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της περί εμπλοκής σε οδικό τροχαίο ατύχημα