Λάρισα: Με επισημότητα και βαθιά συγκίνηση οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό

Με ιδιαίτερη επισημότητα και βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής στη Λάρισα οι εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ποντιακών συλλόγων και πλήθους πολιτών.

Οι επετειακές εκδηλώσεις άρχισαν στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος, όπου τελέστηκε η επίσημη δοξολογία. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Αλησμόνητων Πατρίδων, στη συμβολή των οδών Αμμοχώστου και Λευκίππου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Λάρισας και πρώην πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ενώ ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κομμάτων, ποντιακών φορέων και τοπικών συλλόγων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα σεβασμού και μνήμης, με ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

