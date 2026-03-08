Λάρισα: Με επιτυχία η εκδήλωση “Μια Κυριακή για ΕΜΑΣ” για την ενδυνάμωση της σύγχρονης γυναίκας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 8 Μαρτίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Μια Κυριακή για ΕΜΑΣ» στο ξενοδοχείο Grecotel Imperial.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια δυναμική και διαδραστική εμπειρία προσωπικής ενδυνάμωσης, αφιερωμένη στον ρόλο της σύγχρονης γυναίκας και στην ανάγκη για ουσιαστική ισορροπία στην καθημερινότητα. Γυναίκες κάθε ηλικίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, συμμετέχοντας σε έναν ζωντανό διάλογο που ανέδειξε προβληματισμούς, εμπειρίες αλλά και προοπτικές γύρω από την προσωπική ανάπτυξη και την ευημερία.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Life, Wellness & Business Coach Ελένη Ματράκη, η οποία παρουσίασε σκέψεις, πρακτικά εργαλεία και βιωματικές προσεγγίσεις που μπορούν να ενισχύσουν την προσωπική ανάπτυξη και το wellbeing της σύγχρονης γυναίκας. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος και νομικός Εύη Μποτσαροπούλου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου με το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη γυναίκα σήμερα, όπως η σημασία του self-care χωρίς ενοχές, η αναζήτηση ενός ισορροπημένου work–life balance μέσα από τη συνειδητή διαχείριση της ενέργειας, καθώς και η ανάγκη θέσπισης προσωπικών ορίων και η δύναμη του «όχι». Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγνώριση των δυνατών στοιχείων και των προσωπικών επιτευγμάτων κάθε γυναίκας, στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης και της αυταγάπης, αλλά και στην ενίσχυση της αυτοπαρακίνησης και της προσωπικής δέσμευσης για μια ζωή με περισσότερο νόημα και ισορροπία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλη Κόκκαλη, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και της σύνδεσης μεταξύ των γυναικών.

«Εγώ και οι συνεργάτες μου προβληματιστήκαμε για το πώς θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε μια εκδήλωση ουσιαστική, η οποία να εστιάζει στη θέση και στην ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας. Είναι μία Κυριακή για τις Γυναίκες, μια μέρα για όλους μας, με τη σωστή θέση της γυναίκας για μια δίκαιη κοινωνία» δήλωσε ο κ. Κόκκαλης.

Σε μια περίοδο όπου η ενδυνάμωση, η αλληλοϋποστήριξη και η συλλογική εξέλιξη αναδεικνύονται σε βασικές κοινωνικές ανάγκες, η πρωτοβουλία αυτή δημιούργησε έναν ουσιαστικό χώρο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και έμπνευσης.