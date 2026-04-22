Λάρισα: Μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται για τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος

Με δύο εμβληματικές δράσεις, για μικρούς και μεγάλους λάτρεις του ποδηλάτου συνεχίζονται αύριο, Πέμπτη, 23 Απριλίου οι πρωτοβουλίες του Δήμου Λαρισαίων-Τμήματος Αθλητισμού, ενόψει του ΔΕΗ Tour of Hellas (6-10 Μαΐου), με την πόλη της Λάρισας να προετοιμάζεται για την πιο θερμή υποδοχή του τερματισμού του 2ου Ετάπ, στην καρδιά της πόλης.

Δράση “Όλοι ίσοι στον δρόμο, μαθαίνω και σέβομαι τον ΚΟΚ”

10.00-12.30, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Αλκαζάρ)

Οι μαθητές του σχολείου Εν.Ε.Ε.ΓΥ.Λάρισας (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας), συμμετέχουν σε μια καλλιτεχνική και εκπαιδευτική δράση, δημιουργώντας πινακίδες κυκλοφοριακής αγωγής. Ταυτόχρονα, θα ενημερωθούν από το Τμήμα Τροχαία Λάρισας για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. Η δραστηριότητα συνδυάζει δημιουργικότητα, μάθηση του ΚΟΚ και προώθηση ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής, σε ένα ασφαλές και εποπτευόμενο περιβάλλον.

Δράση “Μια ομάδα, Ένα γήπεδο, Ένα ποδήλατο”

16.00, στο Γήπεδο Φιλιππούπολης

Στο γήπεδο της Φιλιππούπολης θα σχηματιστεί ένα μεγάλο ποδήλατο, με τη συμμετοχή των παιδιών της ομάδας ποδοσφαίρου του Α.Ο.Απόλλων Λάρισας. Οι μικροί αθλητές υποδεχόμενοι τον διεθνή ποδηλατικό γύρο, μέσω της δράσης, προβάλλουν την αγάπη για το ποδήλατο, τη συνεργασία, στέλνοντας μήνυμα για την ομαδικότητα.

Δυναμικές εκδηλώσεις

Αρχής γενομένης από το Σάββατο, 25 Απριλίου και στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί ο Δήμος Λαρισαίων και το Τμήμα Αθλητισμού έχουν προγραμματίσει ένα σύνολο εξαρετικά δυναμικών εκδηλώσεων, με δραστηριότητες, δράσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες. Η κορύφωση αυτών θα είναι την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Απριλίου, στον Μύλο του Παππά, με πίστα δεξιοτεχνίας HERO -με αφορμή και την επίσημη παρουσίαση του 2ου Ετάπ στη Λάρισα, από το Υπουργείο Αθλητισμού, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων.

Δράση «Δύο Τροχοί, Πολλές Ιδέες»

Σάββατο, 25 Απριλίου, 11.00-14.00, στην πλατεία Ταχυδρομείου

Μια διαδραστική γιορτή για μικρούς και μεγάλους γύρω από τον κόσμο του ποδηλάτου! Οι συμμετέχοντες στην πλατεία Ταχυδρομείου, θα ταξιδέψουν στην ιστορία του ποδηλάτου, θα δημιουργήσουν τη δική τους κονκάρδα, θα ανακαλύψουν πώς η ενέργεια του ποδηλάτου μπορεί να φορτίσει ένα κινητό τηλέφωνο (bike-powered) και θα ζήσουν μοναδικές VR εμπειρίες. Παιχνίδια, κατασκευές και τεχνολογία κάνουν τη συμμετοχή διασκεδαστική και δημιουργική για όλους.

Ενημερωτική ημερίδα anti-dopping

Τρίτη, 28 Απριλίου, 19.30, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Αγίου Θωμά

Ενημερωτική ημερίδα για την καταπολέμηση του dopping στον αθλητισμό, με τίτλο: «Η Νίκη δεν θέλει dopping» και κεντρικό ομιλητή τον Δρ.Γρηγόρη Λέων, Διοικητή του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Δράση “Αναμένοντας τον ΔΕΗ Tour of Hellas με το HERO 2030”

Τετάρτη, 29 Απριλίου, 10.00-13.00, στον Μύλο του Παππά

Στον προαύλιο χώρο του Μύλου του Παππά θα στηθεί η ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας HERO 2030, με παιχνίδια αφιερωμένα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, θα λειτουργούν σταθμοί δραστηριοτήτων για τους μαθητές των σχολείων που θα συμμετέχουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασκηθούν στη δεξιοτεχνία και την ασφαλή οδήγηση, σε ένα οργανωμένο και εποπτευόμενο περιβάλλον, συνδυάζοντας μάθηση, κίνηση και διασκέδαση.