Λάρισα: Νέοι κάδοι απορριμμάτων – Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η ανανέωσή τους

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η αντικατάσταση συμβατικών (πράσινων), αλλά και κάδων ανακύκλωσης (μπλε), στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού και προγραμματισμού της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη συνεχή αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 διενεργήθηκε ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια:

· οκτακοσίων πέντε (805) πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων,

· διακοσίων (200) πλαστικών καπακιών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων και

· εκατόν ογδόντα (180) πλαστικών κάδων χωρητικότητας 240 λίτρων.

Στα μέσα Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη τμηματική παραλαβή, η οποία περιλάμβανε:

· 500 κάδους χωρητικότητας 1.100 λίτρων (400 πράσινους και 100 μπλε),

· 200 ανταλλακτικά καπάκια κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων και

· 90 πράσινους κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη τμηματική παραλαβή, που αφορά:

· 305 κάδους χωρητικότητας 1.100 λίτρων και

· 90 κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων,

η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου.

Όπως σημειώνεται από τη δημοτική αρχή “οι νέοι κάδοι τοποθετούνται σταδιακά σε γειτονιές όπου καταγράφονται αυξημένες ανάγκες, αντικαθιστώντας φθαρμένο και παλαιό εξοπλισμό. Πρόκειται για κάδους σύγχρονων προδιαγραφών, υψηλής αντοχής, που συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της εικόνας της πόλης όσο και στη διευκόλυνση της αποκομιδής.

Η ανανέωση του στόλου των κάδων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για μια καθαρή, λειτουργική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη πόλη, με έμφαση: στην ενίσχυση της ανακύκλωσης, στη βελτίωση της υγιεινής και της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους και στη συστηματική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της πόλης, επενδύοντας σε υποδομές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση της καθαριότητας, κάνοντας ορθή χρήση των κάδων και ενισχύοντας την προσπάθεια για περισσότερη και ποιοτικότερη ανακύκλωση.

Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας.”