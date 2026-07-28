Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο βρίσκονται και πάλι οι τιμές των υγρών καυσίμων επιστρέφοντας στα υψηλά της άνοιξης σε μια περίοδο που η τουριστική σεζόν και η έξοδος από τα αστικά κέντρα κορυφώνονται.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις τελευταίες τιμοληψίες του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων (27/7), η μέση τιμή της αμόλυβδης στο νομό Λάρισας διαμορφώνεται στα 2,005 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης (diesel) βρίσκεται ακόμη υψηλότερα στα 2,038 ευρώ ανά λίτρο.

Η αγορά αναμένει νέες μικρές αυξήσεις για σήμερα στην χονδρική (διυλιστηρίου) τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του diesel, που θα μετακυληθούν στις νέες παραλαβές της λιανικής και στην αντλία.

Όσο για τη νέα επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, καθώς η εκτόξευση του diesel απειλεί με ντόμινο αυξήσεων όλη την αγορά (από τον πρωτογενή τομέα έως τις μεταφορές κτλ). αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το ερχόμενο Σάββατο και αφορά τον Αύγουστο, ενώ θα προστεθεί στην έκπτωση των 5 λεπτών των διυλιστηρίων.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr