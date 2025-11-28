Λάρισα: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο κτίριο του ΟΣΕ για τα Τέμπη

Παρέμβαση στο κτίριο του ΟΣΕ στη Λάρισα, πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα, με αφορμή τη συνέχιση σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της πόλης της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας λίγο πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τα βίντεο από τη φόρτωση του εμπορικού τρένου πριν τη σύγκρουση, το οποίο αρχικά είχε εξαφανιστεί και εμφανίστηκε δύο χρόνια μετά.

Στο εδώλιο για την υπόθεση των βίντεο κάθεται στέλεχος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Επίσης, κάθονται ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση και ο τότε Πρόεδρος του ΟΣΕ που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων.

Η ανάρτηση του Ρουβίκωνα

«Την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, συνεχίζεται στα δικαστήρια Λάρισας η δίκη για το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας από το βράδυ της σύγκρουσης στα Τέμπη, με τον Παναγιώτη Τερεζάκη, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, και τον Νικόλαο Τσαντσαράλη της εταιρείας security Interstar, να βρίσκονται μεταξύ των κατηγορούμενων.

Πλησιάζουμε στα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, ένα διπλό κρατικό έγκλημα. Από τη μία, δύο τρένα που κινούνταν στην ίδια γραμμή εν έτει 2023, και από την άλλη εδώ και 2,5 χρόνια μία εκστρατεία συγκάλυψης σε όλα τα επίπεδα.

Την ίδια στιγμή που έχει ξεκινήσει το δικαστήριο για τα διεγραμμένα βίντεο, κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ) θωρακίζεται με 1,1 εκατομμύρια ευρώ για να “φιλοξενήσει” την κεντρική δίκη στις αρχές του 2026, σαν μια ειδική ζώνη προστασίας του καθεστώτος.

Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση ότι η αστική δικαιοσύνη θα δικαιώσει τους συγγενείς των θυμάτων και θα τιμωρήσει τους πραγματικούς ενόχους.

Σε μια χώρα όπου κράτος και κεφάλαιο μας σφίγγουν καθημερινά τη θηλιά και ο θάνατος τείνει να γίνει κανονικότητα, με την εγχώρια ελίτ και τους κυβερνητικούς τσάτσους να λειτουργούν με όρους μαφίας και να προστατεύουν τους δολοφόνους, δικαιοσύνη μόνο ο λαός θα μπορέσει να αποδώσει.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ».