Λάρισα: Πολύχρωμες πασχαλινές δημιουργίες στην πλατεία Ταχυδρομείου (φωτο/βίντεο)

Με πολύχρωμες λαμπάδες, χειροτεχνίες, χάρτινα καλαθάκια και πασχαλινές κάρτες, δια χειρός μικρών δημιουργών γέμισε η πλατεία Ταχυδρομείου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Παιδείας και το Τμήμα Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων.

«Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, με δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, ενόψει του Πάσχα. Οι εργαζόμενοι και λειτουργοί των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας κάνουν πολύ καλή δουλειά, και θέλω να τους ευχαριστήσω γι’ αυτό -είναι ανεκτίμητη η προσφορά και το έργο τους. Και η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι τα χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, που βρέθηκε το πρωί της Μ.Τρίτης στην πλατεία Ταχυδρομείου.

«Φέρνουμε όλους τους πολίτες κοντά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων, με τη σημερινή δράση που διοργανώνουμε, αποτυπώνοντας ένα κομμάτι από τη δουλειά που γίνεται σε καθημερινή βάση. Όλα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ σήμερα ζωντανεύουν το κέντρο της πόλης. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία και ειρήνη, που είναι ένα μήνυμα πιο επίκαιρο από ποτέ», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ.Χρήστος Αγορίτσας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Παιδείας, κ.Σταυρούλας Μπαξεβάνου, που μίλησε για τη δράση. «Βρισκόμαστε σήμερα στην πλατεία Ταχυδρομείου, με τα παιδιά, στολίζοντας και ζωγραφίζοντας τις λαμπάδες μας, φτιάχνοντας κατασκευές, παίζοντας. Καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία, ευτυχία και αγάπη», είπε χαρακτηριστικά.