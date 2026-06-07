Λάρισα: «Σαλπάρουν» για διακοπές οι πρώτοι αδειούχοι – Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί

Με τις πρώτες άδειες του καλοκαιριού να έχουν ήδη εγκριθεί, οι πρώτοι Λαρισαίοι εγκαταλείπουν την πόλη, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της θερινής εξόδου. Το πρώτο γκρουπ αδειούχων επιλέγει κυρίως κοντινούς και αγαπημένους προορισμούς, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης δίπλα στη θάλασσα.

Ψηλά στις προτιμήσεις βρίσκονται και φέτος οι Σποράδες, με τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόννησο να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον, χάρη στην εύκολη πρόσβαση και τις όμορφες παραλίες τους. Ιδιαίτερα δημοφιλής εμφανίζεται και η Χαλκιδική, που παραμένει σταθερή αξία για τους Θεσσαλούς εκδρομείς, προσφέροντας επιλογές για όλα τα βαλάντια.

Σε δεύτερη μοίρα,, βρίσκονται οι Κυκλάδες. Νησιά όπως η Πάρος, η Νάξος και η Σύρος προσελκύουν όσους σχεδιάζουν πολυήμερες διακοπές και έχουν ήδη προχωρήσει σε κρατήσεις.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι η έξοδος θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουνίου και μετά, όταν θα ξεκινήσει το κύριο κύμα των καλοκαιρινών αδειών.

kosmoslarissa.gr Θ.Σ.