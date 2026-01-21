Λάρισα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. άνδρας για διακίνηση κάνναβης

Mετά από έλεγχο στο σπίτι του ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα στη Λάρισα για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, σήμερα (21-01-2026) το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης από τον ανωτέρω, σήμερα το πρωί διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

· -3- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -387,5- γραμμαρίων,

· -2- αυτοσχέδια τσιγάρα μείγματος κάνναβης και καπνού,

· το χρηματικό ποσό των -11.000 ευρώ &

· -1- κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.