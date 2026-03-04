Λάρισα: Στη φυλακή με ποινική διαπραγμάτευση οι κλέφτες με αδυναμία στα κοσμηματοπωλεία

Στη φυλακή επέστρεψαν χθες δύο Βούλγαροι υπήκοοι οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φαίνεται πως είχαν αδυναμία στα κοσμηματοπωλεία.

Οι δύο δράστες φέρονται πως έκλεψαν καταστήματα σε Αθήνα, Ελασσόνα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Λιβαδειά και Πάτρα, ενώ όταν συνελήφθησαν στο Λιτόχωρο από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν ρούχα τα οποία φορούσαν σε κλοπές που είχαν διαπράξει το πρωί της ίδιας ημέρας στα Τρίκαλα.

Οι δύο Βούλγαροι αιτήθηκαν ποινική διαπραγμάτευση με την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας και ομολογώντας την ενοχή τους, όπως είναι η προϋπόθεση, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ενέκρινε το πρακτικό της διαπραγμάτευσης και καθώς κρίθηκαν ένοχοι, τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 9,5 και 6,5 ετών αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στη φυλακή.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)