Λάρισα: Στις κάλπες την Κυριακή η Ομοσπονδία Α.μεΑ. Θεσσαλίας

Το 6ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Α.μεΑ.) Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 10:15 το πρωί, σε αίθουσα του ξενοδοχείου Grecotel Larissa Imperial στη Λάρισα (Φαρσάλων 182).

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής, ενώ θα τεθούν προς έγκριση ο απολογισμός πεπραγμένων και τα οικονομικά στοιχεία της Ομοσπονδίας.

Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα στρατηγικής του Αναπηρικού Κινήματος για το τρέχον έτος, με έμφαση στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στην ανάπτυξη συνεργασιών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των φορέων του αναπηρικού κινήματος στη Θεσσαλία.

Η Ομοσπονδία απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία εκπροσώπων και φορέων θα συμβάλει ουσιαστικά στον διάλογο και στις εργασίες του συνεδρίου.