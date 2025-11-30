Λάρισα: Στο νοσοκομείο o Χρήστος Σιδερόπουλος μετά τα επεισόδια με τα ΜΑΤ

Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που τραυματίστηκε μετά από επεισόδια που ξέσπασαν στον κόμβο της Νίκαιας το μεσημέρι της Κυριακής όταν οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο και να κατευθυνθούν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λάρισας. Παράλληλα, λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι τα τρακτέρ ανέβηκαν στην Εθνική Οδό.

Όπως λέει στο News247 ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και εκπρόσωπος Τύπου, Σωκράτης Αλειφτήρας, όλα ξεκίνησαν όταν οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο της ΕΛΑΣ για να ανέβουν στην Εθνική Οδό από τον κόμβο της Νίκαιας. Εκεί, οι αγρότες ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με την αστυνομία για να τους αφήσουν να ανέβουν στην ΠΑΘΕ. Όμως, έπειτα ξεκίνησαν οι συμπλοκές, με την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει υπέρμετρη χρήση χημικών κατά των αγροτών, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι και προκύπτει και από τα βίντεο από τοπικά μέσα.

Λίγο αργότερα, ενώ οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ επιχείρησαν να προσαγάγουν έναν ηλικιωμένο αγρότη, συνδικαλιστή που πρόσκειται στη ΝΔ, τον τραυμάτισαν και τον έριξαν κάτω, όπως φαίνεται και στο βίντεο του news247.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που τραυματίστηκε αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον αγρότη στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Λάρισας.

“Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα κάνουμε πίσω και είμαστε αποφασισμένοι να βγούμε στην Εθνική. Τώρα που το καταφέραμε, δυναμώνουμε τις κινητοποιήσεις μας”, τόνισε ο κ. Αλειφτήρας.