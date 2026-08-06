Λάρισα: Συνελήφθη «μαϊμού» υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ για απόπειρα απάτης

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. κατέληξε ένας 22χρονος στη Λάρισα καθώς προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ επιχείρησε να εξαπατήσει μια γυναίκα και να της αποσπάσει χρήματα και χρυσαφικά.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε την επιχειρούμενη απάτη, ειδοποίησε τις αρχές οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη άμεσα, χθες (05-08-2026) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 22χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος άγνωστου -μέχρι στιγμής- ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης και εγκληματική οργάνωση/ομάδα.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, άγνωστος, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα, προφασιζόμενος ότι λόγω διαρροής ρεύματος τα χρυσαφικά και τα χρήματά της διέτρεχαν κίνδυνο καταστροφής και οι χρεώσεις θα ήταν υψηλές.

Αντιλαμβανόμενη την σε βάρος επιχειρούμενη απάτη, η ημεδαπή ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση και σύλληψη του 22χρονου που μετέβη στην οικία της.

Κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Όπως προέκυψε, ο συλληφθείς, από κοινού με άγνωστο-ους συνεργό-ούς, είχαν οργανωθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων – απατών, μετακινούμενοι με όχημα για τον σκοπό αυτό, προς πορισμό παρανόμου περιουσιακού οφέλους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.