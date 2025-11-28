Λάρισα: Συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών

Σήμερα το πρωί στα δικαστήρια Λάρισας συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας με κατηγορούμενους δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και έναν της εταιρείας φύλαξης.

Υπενθυμίζεται πως στις 30 Οκτωβρίου υπήρξε ένταση ανάμεσα σε συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και συνηγόρους υπεράσπισης στη δίκη για τα χαμένα βίντεο, όπου οι συνήγοροί των κατηγορουμένων ζήτησαν αναβολή.

Η υπόθεση, για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, ήρθε για πρώτη φορά στο ακροατήριο τον περασμένο Ιούνιο.

Το δικαστήριο είχε διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου (30/10), ωστόσο και εκείνη τη μέρα παρών στη δικαστική αίθουσα ήταν μόνον ένας εκ των κατηγορουμένων.

Στο εδώλιο κάθισαν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας φύλαξης, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ.