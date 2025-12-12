Λάρισα: Σύλληψη φυγόποινης με 8 καταδικαστικές αποφάσεις

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, μία γυναίκα, διότι σε βάρος της εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα 5 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, όλες για παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, με ποινές φυλάκισης, οι τρεις από 8 μήνες η καθεμία και οι άλλες δύο από 7 μήνες η καθεμία και 3 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, όλες για απείθεια, με ποινές φυλάκισης, κατ’ αντιστοιχία, 10 μηνών, 8 μηνών και 7 μηνών.