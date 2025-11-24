Λάρισα: Τα επίσημα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών της Ν.Δ.

Με την ολοκλήρωση των Εκλογικών εσωκομματικών διαδικασιών και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ο πρόεδρος ΕΦ.Ε.Ε.Π Λάρισας Μιχάλης Μπαγιώτης ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της 23ης Νοεμβρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από την καταμέτρηση των ψήφων.
ΔΗΜΤΟ Ελασσόνας
Πρόεδρος εκλέγεται ο Τάσος Γεωργούλας
Εκλέγονται κατά σειρά οι παρακάτω ως μέλη:
1 ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Αναστασίου
2 ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου
3 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 ΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ του Ζήση
5 ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ελευθερίου
6 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
7 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
8 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του Γεωργίου
9 ΜΑΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Παύλου
ΔΗΜΤΟ Λάρισας,
Πρόεδρος εκλέγεται η Ελένη Μαρίνα Ξυνοπούλου
ΣΥΝΕΔΡΟΙ
Με σειρά σταυροδοσίας εκλέγονται οι 29 Σύνεδροι:
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου 715
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μενελάου 544
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου 449
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ματθαίου 440
ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου 420
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 414
ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη 406
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου 399
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ματθαίου 391
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ματθαίου 390
ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου 386
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Αχιλλέα 377
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη 305
ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 245
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ του Αποστόλου 242
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 242
ΒΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου 219
ΡΕΒΗΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Βασιλείου 209
ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημοσθένους 199
ΠΙΚΡΟΥ-ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ του Δημητρίου 186
ΚΟΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αχιλλέα 161
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αστερίου 126
ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΔΑΦΝΗ του Ευαγγέλου 120
ΓΚΟΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου 116
ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου 103
ΤΣΑΚΑΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Βασιλείου 99
ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου 93
ΤΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου 55
ΛΑΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναστασίου 37