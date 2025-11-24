Λάρισα: Τα επίσημα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών της Ν.Δ.

Με την ολοκλήρωση των Εκλογικών εσωκομματικών διαδικασιών και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ο πρόεδρος ΕΦ.Ε.Ε.Π Λάρισας Μιχάλης Μπαγιώτης ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της 23ης Νοεμβρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από την καταμέτρηση των ψήφων.

ΔΗΜΤΟ Ελασσόνας

Πρόεδρος εκλέγεται ο Τάσος Γεωργούλας

Εκλέγονται κατά σειρά οι παρακάτω ως μέλη:

1 ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Αναστασίου

2 ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου

3 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

4 ΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ του Ζήση

5 ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ελευθερίου

6 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

7 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

8 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του Γεωργίου

9 ΜΑΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Παύλου

ΔΗΜΤΟ Λάρισας,

Πρόεδρος εκλέγεται η Ελένη Μαρίνα Ξυνοπούλου

ΣΥΝΕΔΡΟΙ

Με σειρά σταυροδοσίας εκλέγονται οι 29 Σύνεδροι:

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου 715

ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μενελάου 544

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου 449

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ματθαίου 440

ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου 420

ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 414

ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη 406

ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου 399

ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ματθαίου 391

ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ματθαίου 390

ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου 386

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Αχιλλέα 377

ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη 305

ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 245

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ του Αποστόλου 242

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 242

ΒΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου 219

ΡΕΒΗΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Βασιλείου 209

ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημοσθένους 199

ΠΙΚΡΟΥ-ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ του Δημητρίου 186

ΚΟΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αχιλλέα 161

ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αστερίου 126

ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΔΑΦΝΗ του Ευαγγέλου 120

ΓΚΟΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου 116

ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου 103

ΤΣΑΚΑΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Βασιλείου 99

ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου 93

ΤΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου 55

ΛΑΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναστασίου 37