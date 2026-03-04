Λάρισα: Υπερβάσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση – Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου

Υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων σε δύο σταθμούς μέτρησης στην πόλη της Λάρισας καταγράφηκαν στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την:

03/03/26, είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 64,39 μg/m3 και στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) ήταν 63,22 μg/m3. Στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις. Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 42,59 μg/m3 έως 116,32 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) και από 31,64 μg/m3 έως 167,26 μg/m3 στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων). Οι άνεμοι που επικρατούσαν την 03/03/26 στους σταθμούς, ήταν κυρίως Νότιοι και υπάρχει πιθανότητα οι μετρήσεις να επηρεάσθηκαν και από την αφρικανική σκόνη.

Σε πιθανή δυσμενή εξέλιξη, για τις επόμενες ημέρες, των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 στις περιοχές του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) και της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.