Λάρισα: Χειροπέδες σε κλέφτη αλκοολούχων ποτών

Για επαναλαμβανόμενες κλοπές αλκοολούχων ποτών από καταστήματα συνελήφθη ένας άνδρας στη Λάρισα.

Ειδικότερα:

Συνελήφθη, χθες (16-12-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από προστρέξαντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, ο δράστης εισήλθε σε κατάστημα-mini market και αφαίρεσε -3- φιάλες οινοπνευματωδών ποτών, ωστόσο έγινε αντιληπτός. Οι αφαιρεθείσες φιάλες βρέθηκαν σε τοιχίο παρακείμενης πολυκατοικίας και αποδόθηκαν σε υπεύθυνο του καταστήματος

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από 8-10-2025 έως 14-12-2025 στη Λάρισα, διέπραξε ακόμη -4- περιπτώσεις κλοπής, αφαιρώντας, από ράφια και αποθήκες καταστημάτων, φιάλες οινοπνευματωδών ποτών, μπουκάλια με λάδι και τρόφιμα