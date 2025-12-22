Λάρισα: Χοιρινά σουβλάκια παρέλαβαν οι πολύτεκνοι

Χοιρινά σουβλάκια παρέλαβαν πολύτεκνες οικογένειες το Σάββατο το πρωί στις αποθήκες του Συλλόγου Πολυτέκνων στο ΣΕΚΦΟ, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα σουβλάκια ήταν μία προσφορά της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας.

Εκεί έδωσαν το παρών και βοήθησαν στη διανομή η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας κ. Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κ. Χρήστος Γκουρομπίνος, καθώς και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας κ. Δήμητρα Μπαράτση.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά για τη σημαντική αυτή προσφορά στις πολύτεκνες οικογένειες.