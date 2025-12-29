Λάρισα: Όλα έτοιμα για τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη παρέλαση

Μια μοναδική γιορτινή εμπειρία θα ζήσει και φέτος η Λάρισα, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση, αύριο, Τρίτη, το απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Δώδεκα άρματα “ζωντανεύουν” χριστουγεννιάτικα παραμύθια, από τις 6 μ.μ., στην οδό Παπαναστασίου, σε ένα συναρπαστικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους, με παρουσιαστή τον αγαπημένο Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του κόσμου στη φετινή χριστουγεννιάτικη παρέλαση, η οποία υποστηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, έχει ξεπεράσει κάθε αρχική προσδοκία, καθώς πάνω από 1.500 μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Αστεράκια, ξωτικά, ρολόγια, πιγκουίνοι, νεράιδες, καμπανούλες, ελαφάκια, ζαχαρωτά, μπρισκότα, χιονάνθρωποι, δεντράκια και φυσικά Άη Βασίληδες θα παρελάσουν διαδοχικά, συνοδεύοντας τα αντίστοιχα άρματα, δημιουργώντας ένα γιορτινό, διασκεδαστικό σκηνικό, γεμάτο λάμψη και “μαγεία”.

Μεταξύ των αρμάτων, ξεχωρίζει αυτό με το Ταχυδρομείο του Άη Βασίλη, με τους ξυλοπόδαρους που το συνοδεύουν να κρατούν μεγάλους ταχυδρομικούς σάκους, όπου θα μαζεύονται τα γράμματα με προορισμό τον… Βόρειο Πόλο. Όσοι λοιπόν επιθυμούν να στείλουν γράμμα στον Άη Βασίλη, μπορούν να το ετοιμάσουν και να το παραδώσουν την ώρα που θα περνά από μπροστά τους το άρμα, αύριο το απόγευμα.

Από τις 6 μ.μ. αύριο το απόγευμα, λοιπόν, οι κεντρικοί δρόμοι της Λάρισας ντύνονται στα γιορτινά τους και φιλοξενούν μια διαδρομή γεμάτη χρώματα, μουσική και χριστουγεννιάτικη φαντασία, ενώ με το πέρας της παρέλασης, έχει προγραμματιστεί ένα μεγάλο, γιορτινό πάρτι, με DJs, στην Κεντρική πλατεία.

Δώδεκα ομάδες ζωντανεύουν χριστουγεννιάτικες ιστορίες

Με τη συνοδεία ομάδων χορού, σχολών μπαλέτου και μουσικοθεατρικών δρώμενων, τα γιγάντια βιβλία–άρματα θα ξεδιπλώσουν μπροστά στο κοινό μαγικές ιστορίες και χριστουγεννιάτικες εικόνες, με τις εξής θεματικές:

Το αστεράκι που ήθελε να στολίσει τον ουρανό: Ένα μικρό λαμπερό αστεράκι ξεκινά το ταξίδι του για να βρει τη θέση του στον χειμωνιάτικο ουρανό.

Ο Γέρος Χρόνος, το Ξωτικό και τα Μαγικά Ρολόγια: Ο χρόνος «σταματά» για λίγο, καθώς το σκανδαλιάρικο ξωτικό ανακατεύει τους δείκτες και ζωντανεύει μαγικά ρολόγια.

Τα Χριστούγεννα των πιγκουίνων στον Βόρειο Πόλο:Πιγκουίνοι που χορεύουν μαζί με χιονονιφάδες γιορτάζουν στη δική τους παγωμένη, φωτεινή πολιτεία.

Οι Νεράιδες και οι Καμπανούλες των Χριστουγέννων:Λαμπερές νεράιδες και μικρές καμπανούλες φέρνουν την πρώτη χριστουγεννιάτικη ευχή με χορευτικές κινήσεις και μαγική λάμψη.

Η Βασίλισσα των Χριστουγεννιάτικων Ονείρων:Μια εντυπωσιακή φιγούρα, ντυμένη με χρώματα χειμωνιάτικης φαντασίας, κυβερνά τον κόσμο των ονείρων μέσα από ένα ονειρικό άρμα.

Ο Ρούντολφ και η γλυκιά παρέα του:Ο αγαπημένος τάρανδος οδηγεί τους φίλους του σε ένα ταξίδι γεμάτο χαμόγελα, χρώμα και γιορτινή χαρά.

Ο χιονάνθρωπος που έσωσε τα δώρα της Πρωτοχρονιάς:Ένας γενναίος χιονάνθρωπος αναλαμβάνει να προστατεύσει τα δώρα όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

Το Ταχυδρομείο του Άη Βασίλη:Ένα γιγάντιο ταχυδρομείο όπου δύο ξυλοπόδαροι συγκεντρώνουν ευχές και γράμματα για τον Άη Βασίλη, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τα παιδιά.

Το Χριστουγεννιάτικο χωριό της Φωτεινής και ο Άη Βασίλης:Ένα μαγικό χωριό γεμάτο φώτα, χρώματα και γιορτινή χαρά, όπου ο Άη Βασίλης υποδέχεται ξωτικά και παιδιά για να ζήσουν μαζί αξέχαστες χριστουγεννιάτικες περιπέτειες.

Το μαγικό ελατάκι του δάσους:Ένα μικρό έλατο αποκτά μαγικές δυνάμεις και φωτίζει το δάσος, γεμίζοντάς το με ελπίδα.

Η μαγική καμινάδα του Άη Βασίλη:Η καμινάδα που γνωρίζει όλα τα μυστικά των δώρων ανοίγει τον δρόμο για τις πιο όμορφες πρωτοχρονιάτικες ιστορίες.

Το αρκουδάκι που έψαχνε τον Άγιο Βασίλη:Ένα τρυφερό παραμύθι για ένα μικρό αρκουδάκι που ξεκινά να βρει τον Άγιο Βασίλη για να του δώσει τη δική του, ξεχωριστή ευχή.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Να σημειωθεί ότι συνεχίζονται οι παράλληλες εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων, που κορυφώνονται μεθαύριο, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, με την υποδοχή του νέου έτους.

Για σήμερα, Δευτέρα 29.12: “Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες” – Εορταστική Συναυλία Συνόλου Πνευστών – 13.00 Στοά Δημάρχου Αστεριάδη (Κούμα & Παναγούλη), “Να τα πούμε;” Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας ΔΩΛ- 20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Αύριο, Τρίτη 30.12: Κάλαντα από τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής – 12.30 – Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Εορταστική Συναυλία Μουσικού Σχήματος “Ανέλιξη”- 13.00 – Φρίξου & Δευκαλίωνος

Μεθαύριο, Τετάρτη 31.12: Κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων- από το πρωί, στο κέντρο της πόλης, Μεγάλη συναυλία με τον Δώρο Δημοσθένους – Υποδοχή Νέου Έτους – 23:00 – Κεντρική Πλατεία

Περιοδείες Santa Truck: Σήμερα, Δευτέρα 29.12 στην Κοιλάδα, μεθαύριο, Τετάρτη, 31.12 στη Φιλιππούπολη, την επόμενη Τρίτη, 6.01.2026 στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Να σημειωθεί ότι για τη διεξαγωγή της χριστουγεννιάτικης παρέλασης του Δήμου Λαρισαίων, από αύριο, Τρίτη, το πρωί θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις -με κυριότερη επισήμανση ότι απαγορεύεται η στάση και στάθμευση επί της οδού Παπαναστασίου ήδη από τις 8 το πρωί της Τρίτης, ενώ και κατά τη διάρκεια της παρέλασης θα ισχύσουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, (μετά από τη σχετική εισήγηση της Τροχαίας Λάρισας), με απαγόρευση της κυκλοφορίας στην οδό Παπαναστασίου (και σε τμήματα Ιλ.Σαρίμβεη και Ηρ.Πολυτεχνείου) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σήμερα το απόγευμα, αναμένεται να τοποθετηθεί, από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, ειδική προειδοποιητική σήμανση, επί της οδού Παπαναστασίου, ενώ και αύριο, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, κλιμάκια τόσο της Δημοτικής Αστυνομίας, όσο και της Τροχαίας Λάρισας θα βρίσκονται επί ποδός, για την τήρηση των ρυθμίσεων και τη διευκόλυνση του κοινού.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις της Τροχαίας Λάρισας

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της Χριστουγεννιάτικης Παρέλασης Αρμάτων του Δήμου Λαρισαίων, την Τρίτη (30-12-2025), η Τροχαία Λάρισας προχωρά στις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων από ώρα 08:00 ́ έως ώρα19:00 ́στην οδό Παπαναστασίου, και στο τμήμα αυτής από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έωςτην οδό Ηπείρου.

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από ώρα 16:30 ́ έως ώρα 19:00 ́ στηνοδό Ιλ. Σαρίμβεη, στο τμήμα αυτής από την οδό Ι. Λάτσιου έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείουκαι στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας αυτής και τις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλο.

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων & λεωφορείων από ώρα 17:45 ́ έως ώρα 19:00 ́ στην οδό Καρδίτσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προςοδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στο τμήμα αυτού από την οδό Ι. Λάτσιου έως την οδό ΗρώωνΠολυτεχνείου με την κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων να διεξάγεται μέσω των οδών Εχεκρατίδα, Ι. Λάτσιου, Αγίας Τριάδος -Ιωαννίνων.

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από ώρα 17:45 ́ έως ώρα 22:00 ́ στις κάτωθι οδούς:

 Ηρώων Πολυτεχνείου , το ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ιωαννίνων και στο τμήμα αυτού από την οδό Φαρσάλων – Παναγούλη έως την οδό Ανθίμου Γαζή και τις καθέτους αυτού έωςτην πρώτη παράλληλο.

, το προς την οδό Ιωαννίνων και στο από την οδό Φαρσάλων – Παναγούλη έως την οδό Ανθίμου Γαζή και τις καθέτους αυτού έωςτην πρώτη παράλληλο.  Ηρώων Πολυτεχνείου , το ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Βόλου και στο τμήμα αυτού από την οδό Ιωαννίνων έως την οδό Αβέρωφ και τις καθέτους αυτού έως την πρώτη παράλληλο.

, το προς την οδό Βόλου και στο από την οδό Ιωαννίνων έως την οδό Αβέρωφ και τις καθέτους αυτού έως την πρώτη παράλληλο.  Παπαναστασίου σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

σε έως την πρώτη παράλληλο.  Μανδηλαρά , στο τμήμα αυτής από την οδό Παναγούλη έως την οδό Ψαρών.

, στο αυτής από την οδό Παναγούλη έως την οδό Ψαρών.  Ηπείρου , στο τμήμα αυτής από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου.

, στο αυτής από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου.  Κύπρου , στο τμήμα αυτής από την πλατεία Εβραίων έως την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

, στο αυτής από την πλατεία Εβραίων έως την οδό Μ. Αλεξάνδρου.  Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής από την οδό Ολύμπου έως την οδό Φιλελλήνων και τις καθέτουςαυτού έως την πρώτη παράλληλο.

στο αυτής από την οδό Ολύμπου έως την οδό Φιλελλήνων και τις καθέτουςαυτού έως την πρώτη παράλληλο. Φιλελλήνων, στο τμήμα αυτής από την οδό Βενιζέλου έως την οδό Κύπρου.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τους διοργανωτές και τις υποδείξεις των τροχονόμων.