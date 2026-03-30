Λάρισα: 16 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 23 έως 29 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά -653- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -56- παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 155 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 14 παραβάσεις και συγκεκριμένα 13 σε οδηγούς δίκυκλων και 1 σε οδηγό ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 303 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 16 παραβάσεις και συγκεκριμένα 1 σε οδηγό δικύκλου, 14 σε οδηγούς ΕΠΗΟ και 1 σε επιβάτη ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 120 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 19 παραβάσεις και συγκεκριμένα 8 σε οδηγούς δικύκλων, 6 σε επιβάτες δικύκλων και 5 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν 75 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (oι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.