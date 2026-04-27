Λάρισα: 316 έλεγχοι για κράνος με 29 παραβάσεις

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 20 έως 26 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 821 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 73 παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 316 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 29 παραβάσεις και συγκεκριμένα 5 σε οδηγούς δικύκλων και 24 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 315 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 23 παραβάσεις και συγκεκριμένα 16 σε οδηγούς δίκυκλων (εκ των οποίων οι 4 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής) και 7 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 79 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 12 παραβάσεις και συγκεκριμένα 2 σε οδηγούς δικύκλων, 2 σε επιβάτες δικύκλων και 8 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν 111 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 9 παραβάσεις και συγκεκριμένα 4 σε οδηγούς δικύκλων και 5 σε οδηγούς ΕΠΗΟ.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.