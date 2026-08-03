Λάρισα: 519 έλεγχοι για κράνος και 29 παραβάτες

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.123 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 66 παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 519 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 29 παραβάσεις και συγκεκριμένα 5 σε οδηγούς δικύκλων (εκ των οποίων 1 σε εργαζόμενο σε υπηρεσία διανομής), 2 σε επιβάτες δικύκλων και 22 σε οδηγούς ΕΠΗΟ- ηλεκτρικά πατίνια-,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 290 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 13 παραβάσεις και συγκεκριμένα 8 σε οδηγούς δικύκλων και 5 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 223 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 17 παραβάσεις και συγκεκριμένα 3 σε οδηγούς δικύκλων και 14 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν 91 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 7 παραβάσεις και συγκεκριμένα 1 σε οδηγό δικύκλου και 6 σε οδηγούς ΕΠΗΟ.