Λάρισα: 572 έλεγχοι για κράνος και 13 παραβάσεις

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 20 έως 26 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά -1.284- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -67- παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν -572- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -13- παραβάσεις και συγκεκριμένα -9- σε οδηγούς δικύκλων και -4- σε οδηγούς ΕΠΗΟ- ηλεκτρικά πατίνια-,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν -349- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -27- παραβάσεις και συγκεκριμένα -19- σε οδηγούς δικύκλων, -3- σε επιβάτες δικύκλων, -1- σε οδηγό οχήματος ATV (γουρούνα) και -4- σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν -267- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -19- παραβάσεις και συγκεκριμένα -5- σε οδηγούς δικύκλων, -2- σε επιβάτες δικύκλων και -12- σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν -96- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -8- παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ.