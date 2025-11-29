Λάρισα: Kλέφτης σούπερ μάρκετ με αδυναμία στα…τυροκομικά

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας άνδρας, για κλοπή.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, ο δράστης αφαίρεσε από σούπερ μάρκετ της πόλης είδη τροφίμων (τυροκομικά), τα οποία απέκρυψε σε σακίδιο πλάτης.

Τα αφαιρεθέντα προϊόντα παρελήφθησαν από υπεύθυνο του καταστήματος, ενώ όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα από 25-04-2025 έως 15-09-2025, ο δράστης μετέβη άλλες δύο φορές στο ίδιο σούπερ μάρκετ απ’ όπου αφαίρεσε συνολικά είδη τροφίμων (τυροκομικά), προϊόντα περιποίησης (σαμπουάν) και απορρυπαντικά, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αφαίρεσε και άλλα είδη τροφίμων από δύο ακόμη σούπερ μάρκετ της πόλης.