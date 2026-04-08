Λάρισα: Mάστιγα οι κλοπές μετασχηματιστών – Αποκαλύπτονται με την έναρξη των γεωργικών εργασιών

Tις εκτεταμένες διαστάσεις του προβλήματος των κλοπών μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ επιβεβαιώνει η έναρξη των γεωργικών εργασιών για την προετοιμασία της φετινής καλλιεργητικής περιόδου.

Με τους αγρότες να διαπιστώνουν τις κλοπές των μετασχηματιστών από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, κλοπές που συνοδεύονται από υλικές ζημιές και στις αρδευτικές γεωτρήσεις, αφού οι κλέφτες στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν καλώδια χαλκού καταστρέφουν πόρτες, εσωτερικές εγκαταστάσεις και καλωδιώσεις.

Ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος παρά τον “Ήφαιστο” (σχέδιο δράσης της ΕΛ.ΑΣ. για την καταπολέμηση της κλοπής μετάλλων), θεωρείται το γεγονός ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν καταγραφεί περισσότερες από 80 κλοπές στο νομό Λάρισας, ενώ φέτος (μέχρι στιγμής) έχουν καταγγελθεί περισσότερες από 50 κλοπές.

Μόνο προχθές καταγγέλθηκαν τρεις κλοπές σε χωριά των δήμων Αγιάς και Κιλελέρ που εκτιμάται ότι σημειώθηκαν στις αρχές του περασμένου Μαρτίου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)