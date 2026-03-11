Λάρισα: Mέχρι το Σάββατο 14 Μαρτίου οι αιτήσεις για 11 προσλήψεις κτηνιάτρων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη 49 θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με στόχο την ενίσχυση των κεντρικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και των εργαστηριακών δομών του ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://sox.minagric.gr/app

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Με τις νέες προσλήψεις ενισχύονται στοχευμένα οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, καθώς και δομές όπως το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια που υπάγονται σε αυτά, ώστε να επιταχυνθεί το διαγνωστικό και εργαστηριακό έργο και να ενισχυθεί συνολικά η επιχειρησιακή υποστήριξη του μηχανισμού.

Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ Γεωτεχνικών – Ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων

ΠΕ Βιολόγων – Ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων

ΠΕ Βιοχημικών – Ειδικότητα ΠΕ Βιοχημικών

ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΠΕ Χημικών – Ειδικότητα ΠΕ Χημικών

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Ειδικότητα ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων – Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

(*) Στην περιοχή της Λάρισας, σύμφωνα με την κατανομή, θα καλυφθούν 11 συνολικά θέσεις.

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδ. ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (6)

Π.Ε. Γεωτεχνικών – Ειδ. ΠΕ Κτηνιάτρων (4)

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Ειδ. ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής (1)

