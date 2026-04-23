Λάρισα: Tην Παρασκευή ξεκινούν οι πρόδρομες δράσεις για τον ΔΕΗ Tour of Hellas

Τροποποιείται το πρόγραμμα των πρόδρομων δράσεων του Δήμου Λαρισαίων-Τμήματος Αθλητισμού για τον ΔΕΗ Tour of Hellas, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα.

Αύριο, Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί τελικά η δράση “Μια ομάδα, Ένα γήπεδο, Ένα ποδήλατο”, στη Φιλιππούπολη (στις 16.00) και τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, η δράση “Όλοι ίσοι στον δρόμο, μαθαίνω και σέβομαι τον ΚΟΚ”, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται για τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος στη Λάρισα, καθώς η πόλη θα υποδεχθεί τον τερματισμό του 2ου Ετάπ, με μια μεγάλη γιορτή στην Κεντρική πλατεία. Από αύριο, Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί ένα πλήθος εκδηλώσεων, στην τελική ευθεία για τη μεγάλη διεθνή διοργάνωση, που τοποθετεί τη Λάρισα στο επίκεντρο της αθλητικής ποδηλασίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Δράση “Μια ομάδα, Ένα γήπεδο, Ένα ποδήλατο”

Παρασκευή, 14 Απριλίου, 16.00, στο Γήπεδο Φιλιππούπολης

Στο γήπεδο της Φιλιππούπολης θα σχηματιστεί ένα μεγάλο ποδήλατο, με τη συμμετοχή των παιδιών της ομάδας ποδοσφαίρου του Α.Ο. Απόλλων Λάρισας. Οι μικροί αθλητές υποδεχόμενοι τον διεθνή ποδηλατικό γύρο, μέσω της δράσης, προβάλλουν την αγάπη για το ποδήλατο, τη συνεργασία, στέλνοντας μήνυμα για την ομαδικότητα.

Δράση «Δύο Τροχοί, Πολλές Ιδέες»

Σάββατο, 25 Απριλίου, 11.00-14.00, στην πλατεία Ταχυδρομείου

Μια διαδραστική γιορτή για μικρούς και μεγάλους γύρω από τον κόσμο του ποδηλάτου! Οι συμμετέχοντες στην πλατεία Ταχυδρομείου, θα ταξιδέψουν στην ιστορία του ποδηλάτου, θα δημιουργήσουν τη δική τους κονκάρδα, θα ανακαλύψουν πώς η ενέργεια του ποδηλάτου μπορεί να φορτίσει ένα κινητό τηλέφωνο (bike-powered) και θα ζήσουν μοναδικές VR εμπειρίες. Παιχνίδια, κατασκευές και τεχνολογία κάνουν τη συμμετοχή διασκεδαστική και δημιουργική για όλους.

Δράση “Όλοι ίσοι στον δρόμο, μαθαίνω και σέβομαι τον ΚΟΚ”

Οι μαθητές του σχολείου Εν.Ε.Ε.ΓΥ.Λάρισας (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας), συμμετέχουν σε μια καλλιτεχνική και εκπαιδευτική δράση, δημιουργώντας πινακίδες κυκλοφοριακής αγωγής. Ταυτόχρονα, θα ενημερωθούν από το Τμήμα Τροχαία Λάρισας για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. Η δραστηριότητα συνδυάζει δημιουργικότητα, μάθηση του ΚΟΚ και προώθηση ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής, σε ένα ασφαλές και εποπτευόμενο περιβάλλον.

Ενημερωτική ημερίδα anti-dopping

Τρίτη, 28 Απριλίου, 19.30, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Αγίου Θωμά

Ενημερωτική ημερίδα για την καταπολέμηση του dopping στον αθλητισμό, με τίτλο: «Η Νίκη δεν θέλει dopping» και κεντρικό ομιλητή τον Δρ.Γρηγόρη Λέων, Διοικητή του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Δράση “Αναμένοντας τον ΔΕΗ Tour of Hellas με το HERO 2030”

Τετάρτη, 29 Απριλίου, 10.00-13.00, στον Μύλο του Παππά

Στον προαύλιο χώρο του Μύλου του Παππά θα στηθεί η ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας HERO 2030, με παιχνίδια αφιερωμένα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, θα λειτουργούν σταθμοί δραστηριοτήτων για τους μαθητές των σχολείων που θα συμμετέχουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασκηθούν στη δεξιοτεχνία και την ασφαλή οδήγηση, σε ένα οργανωμένο και εποπτευόμενο περιβάλλον, συνδυάζοντας μάθηση, κίνηση και διασκέδαση.