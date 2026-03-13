Λάρισα: Tρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συζήτηση για δικαιοσύνη και ασφάλεια στον σιδηρόδρομο

Εκδήλωση – Συζήτηση με αφορμή τα τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, από την «Πρωτοβουλία για Δημόσιο, Ασφαλή και Ποιοτικό Σιδηρόδρομο», στο Επιμελητήριο Λάρισας.

Όπως τόνισαν οι διοργανωτές, “απαιτούμε και διεκδικούμε την επιστροφή του σιδηροδρόμου στο Δημόσιο και τη συνολική του αναβάθμιση, ώστε να λειτουργεί ως ένα σύγχρονο, ποιοτικό και ασφαλές μέσο μεταφοράς, στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι του κέρδους.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών επιβεβαιώνει ότι η ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου όχι μόνο δεν βελτίωσε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά συνέβαλε στην απαξίωση των υποδομών, στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και στις διαρκείς καθυστερήσεις στην υλοποίηση και πιστοποίηση κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας.

Η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, επιλέγει την συγκάλυψη και την διαρκή απαξίωση του σιδηροδρόμου.”

Στην εκδήλωση μίλησαν:

Λεωνίδας Βατικιώτης – Οικονομολόγος, Συγγραφέας

Κώστας Γενιδούνιας – Πρόεδρος Σωματείου Μηχανοδηγών (ΠΕΠΕ)

Ελπίδα Κουτσογιάννη – Δημοσιογράφος ΕΡΤ Λάρισας & Dnews

Δημήτρης Παπαδόπουλος – Μέλος Δ.Σ. ΕΛΜΕ Λάρισας

Πάνος Ρούτσι – Πατέρας του Ντένις Ρούτσι

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Ηλίας Σκυλλάκος

Στις δηλώσεις του ο Πάνος Ρούτσι ζήτησε δικαιοσύνη χαρακτήρισε τους υπεύθυνους της τραγωδίας “εγκληματική οργάνωση” και δεν θα σταματήσουν, όπως είπε, οι γονείς των θυμάτων τον αγώνα τους αν δεν υπάρξει δικαίωση.

