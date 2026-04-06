Λαμπάδες “αγάπης” από τα μέλη των ΚΑΠΗ – Προσφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Με πασχαλινή διάθεση και αμείωτο κέφι, μέλη του Γ΄ ΚΑΠΗ Αγ. Κων/νου & του ΚΑΠΗ Γιάννουλης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, φιλοτέχνησαν πασχαλινές χειροποίητες λαμπάδες, με σκοπό να προσφερθούν στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Υπό την καθοδήγηση της κ. Εύης Καλούδη, οι 50 πασχαλινές χειροποίητες λαμπάδες παραδόθηκαν με αγάπη για να διανεμηθούν στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαρισαίων, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προσφοράς.

Η δράση αυτή αποτέλεσε προϊόν συλλογικής προσπάθειας, καθώς τα διακοσμητικά είδη διατέθηκαν από τα αποθέματα του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του πρώην συλλόγου των Ενεργών Πολιτών Λάρισας, ενώ για την αγορά των λαμπάδων μερίμνησε η ομάδα γυμναστικής του Ε΄ΚΑΠΗ Αγ. Γεωργίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευή των πασχαλινών λαμπάδων αξιοποίησε δημιουργικά την ενεργό συμμετοχή των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας ενισχύοντας το αίσθημα της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Τους εκπροσώπους των ΚΑΠΗ συνόδευσαν στην παράδοση η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας, κ. Ευρυδίκη Γούλα, και η Αν. Προϊσταμένη του τμήματος ΚΑΠΗ, κ. Δήμητρα Κωστοπούλου. Την αποστολή υποδέχτηκαν στον χώρο της δομής ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κ. Θεόδωρος Γαντζούδης, καθώς και στελέχη της δομής.

Ο Δήμος Λαρισαίων συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που αναδεικνύουν την ενεργό συμμετοχή των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και ενδυναμώνουν το δίκτυο κοινωνικής προστασίας της περιοχής μας.