Λαμπάδες πρόσφερε η ΔΕΥΑΛ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Λαμπάδες προσέφερε η Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων με σκοπό να δοθούν στις οικογένειες που στηρίζονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο ενόψει του Πάσχα.

Οι εκπρόσωποι της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας αγόρασαν λαμπάδες από το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και για τους εξυπηρετούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαρισαίων.

Τις λαμπάδες προσέφερε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Kων/νος Καλόγηρος με ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα στους συμπολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).