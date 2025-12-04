Λαμπερή φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Ελασσόνα

Παρά την βροχή, η Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας γέμισε το απόγευμα της Τετάρτης από χαμόγελα, ζεστή διάθεση και παιδικές φωνές, στην επίσημη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Ελασσόνας. Μικροί και μεγάλοι αψήφησαν τον καιρό και δημιούργησαν μια πραγματικά γιορτινή ατμόσφαιρα.

Οι δράσεις ξεκίνησαν με χριστουγεννιάτικα εργαστήρια για παιδιά, face painting και θεατρικά δρώμενα, δίνοντας χρώμα και κέφι στη βραδιά. Λίγο πριν το άναμμα του δέντρου, μοιράστηκαν φωτεινά φαναράκια, τα οποία υψώθηκαν ομαδικά στον ουρανό, προσφέροντας μια συγκινητική και μαγική εικόνα.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Αστέριος Δημουλάς, απηύθυναν θερμές ευχές, ευχαριστώντας τους δημότες για τη συμμετοχή τους και υπογραμμίζοντας το μήνυμα της ενότητας και της αλληλεγγύης που συνοδεύει τις φετινές γιορτές.

Η βραδιά κορυφώθηκε με τη συναυλία της Marseaux, η οποία ξεσήκωσε ιδιαίτερα τη νεολαία, μετατρέποντας την πλατεία σε μια μεγάλη μουσική γιορτή γεμάτη ρυθμό και ενέργεια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας Βασίλης Σίμος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καριπίδης, οι Αντιδήμαρχοι Παρασκευή Γκουγκούλη και Γιώργος Κατσιούρας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ελασσόνας Αθανάσιος Γεροφωκάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κώστας Πασχόπουλος, Θωμάς Κωσταφάκας και Δημήτριος Τσιάτσικας, οι πολιτευτές Θωμάς Παπαλιάγκας και Αλέξανδρος Παπαχατζής, η Πρόεδρος και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Ελασσόνας Καλλιόπη Φώλλα, Αγγελική Πνάκα και Βασίλης Μανώλης, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας Χαρά Μπαγιώτα, η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ελένη Μούμου, πρόεδροι κοινοτήτων, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και πλήθος κόσμου, ιδιαίτερα νέοι και παιδιά, οι οποίοι αποτέλεσαν και τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Ο Δήμος Ελασσόνας ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση, καθώς και τους πολίτες που, παρά τις καιρικές συνθήκες, στήριξαν με την παρουσία τους την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.