Λαμπρές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου στη Νίκαια

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών αλλά και αρχών του νομού γιορτάστηκε με θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια η μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στη Νίκαια, πρωτεύουσα του Δήμου Κιλελέρ.

Την παραμονή της εορτής τελέστηκε στον ομώνυμο Ιερό Ναό Μέγας Πανηγυρικός Αναστάσιμος Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Ανήμερα της εορτής ο Αναστάσιμος Όρθρος, η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η Ιερά Λιτανεία, το δε απόγευμα ο Αναστάσιμος Εσπερινός.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Αχιλλέας Χατζούλης και ο Πρόεδρος της ΔΚ Νίκαιας Γιώργος Ψαρούλης απένειμαν στις φοιτήτριες Παιδαγωγικών τμημάτων Σμαράγδα Καψάλη, Δέσποινα Μπαντούλη και Αγλαΐα Παπαδημητρίου τις ετήσιες υποτροφίες του κληροδοτήματος Ιωάννου και Ρωξάνης Παπαγιαννοπούλου.

Μετά το πέρας της Ιεράς Λιτανείας στο προαύλιο του Ιερού Ναού χορευτικά τμήματα του ΜΛΣ Νίκαιας «Θεόκλητος Φαρμακίδης» παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου.

Την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και την Ιερά Λιτανεία, παρακολούθησαν η Αντιπεριφερειάρχης Αν. Κομήτσα, η Αντιδήμαρχος Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ι. Γκοντικούλης,Αν. Ρεντζιάς Ι. Ζαχαριάςκαι Ελ. Ζουμπελούλη, ο Πρόεδρος της ΤΚ Νίκαιας Γ. Ψαρούλης και τα μέλη του ΤΣ Ι. Τσίντζιρας, Αχ. Οικονόμου και Κ. Παναγούλης.