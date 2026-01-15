Λαμπρούλης: Η κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα δίκαια αιτήματα των αγροτών

Στον αγώνα των αγροτικών μπλόκων και στο γεγονός ότι κάτω από την πίεσή τους η κυβέρνηση δέχτηκε τελικά να συναντηθούν αναφέρθηκε ο Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής του ΚΚΕ σε παρέμβασή του στην ERT News.

Τόνισε ότι ζήτημα είναι η κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα δίκαια αιτήματα των αγροτών, οι οποίοι δίνουν αγώνα επιβίωσης.

Ο Γ. Λαμπρούλης σημείωσε ότι ένοχος για όσα βιώνουν οι αγρότες είναι πολιτική της ΕΕ και της ΚΑΠ που εφαρμόζεται και υλοποιείται και στη χώρα μας και αυτό είναι που «πρέπει να μπει στο στόχαστρο του λαϊκού παράγοντα, των λαϊκών κινητοποιήσεων, της πάλης του λαού μας».

Επεσήμανε ότι οι αγρότες όλο αυτό το διάστημα με τις κινητοποιήσεις τους δίνουν και ένα μήνυμα οργανωμένης πάλης για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και για αυτό έχουν την αλληλεγγύη εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων κ.α.

Τέλος, κλήθηκε να σχολιάσει και τις διεργασίες αναμόρφωσης του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος με τα ίδια παμπάλαια υλικά.