Λαμπρός ο εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής στις εγκαταστάσεις της ΔEΥΑ Λάρισας

Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Λάρισας, βρέθηκε σήμερα το πρωί, για τον εορτασμό της Προστάτιδας Ζωοδόχου Πηγής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης και Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος.

Ο εορτασμός τελέστηκε παρουσία πλήθους πιστών με τη Θεία Λειτουργία νωρίς το πρωί στο Ναΰδριο της Ζωοδόχου Πηγής, ενώ ακολούθησε η καθιερωμένη αρτοκλασία δίπλα από τον Υδατόπυργο.

«Είναι μία μεγάλη γιορτή για την ΔΕΥΑ Λάρισας κι ένας θεσμός που έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια», σημείωσε στις ευχές του προς τους εργαζομένους και τους πολίτες ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Το παρών στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, Μαρία Γαλλιού, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Χρήστος Γκουρομπίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Βασίλης Πινακάς, ο πρώην Αντιδήμαρχος, Σπύρος Μπαρμπούτης, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΑΛ, Κωνσταντίνος Καλόγηρος, στελέχη και εργαζόμενοι της δημοτικής επιχείρησης.