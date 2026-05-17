Λαρισαίοι στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα

Από την Παρασκευή 15 Μαϊου μέχρι την Κυριακή 17 Μαϊου διεξάγεται το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Η κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Π.Ε. Λάρισας εκπροσωπείται από 29 αιρετούς συνέδρους και αρκετούς παρατηρητές που συμμετέχουν δυναμικά στις εργασίες του Συνεδρίου.

Η πρώτη μέρα περιλάμβανε την έναρξη του Συνεδρίου και την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την δεύτερη μέρα υπήρξαν τοποθετήσεις Συνέδρων, ανάμεσα τους και Λαρισαίων, στους θεματικούς κύκλους που είχαν οριστεί.

Η τελευταία ημέρα περιέχει το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.