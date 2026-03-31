Λαρισαϊκές επιχειρήσεις συμμετείχαν σε διεθνή έκθεση στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι “έλαβε χώρα στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας η διεθνής έκθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών FRUIT ATTRACTION SAO PAOLO 2026 από 24 έως 26 Μαρτίου 2026, η οποία διοργανώνεται από την IFEMA MADRID και FΙERA MILANO BRAZIL.

H Fruit Attraction São Paulo αφορά σε προϊόντα, υπηρεσίες και σύγχρονες τάσεις της αγοράς φρούτων και λαχανικών, συγκεντρώνοντας το 2026 περί τους 400 εκθέτες και 16.000 επισκέπτες και εδραιώνοντάς την ως σημείο αναφοράς για την αγορά της Λατινικής Αμερικής.

Στη φετινή έκδοσή της συμμετείχε για πρώτη φορά το Επιμελητήριο Λάρισας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 3 τοπικές επιχειρήσεις, που στηρίχθηκαν οικονομικά και από τους δύο Φορείς και ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή/τυποποίηση και εμπορία ακτινιδίων. Διοργανωτής της ελληνικής συμμετοχής ήταν η FRESKON GREECE ΔΕΘ-HELEXPO AE.

Η Βραζιλία είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους καταναλωτές φρούτων παγκοσμίως και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τους Έλληνες παραγωγούς ακτινιδίων, λόγω της υψηλής ροπής των Βραζιλιάνων για κατανάλωση φρέσκων φρούτων. Σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την ζήτηση των καρπών είναι η εποχικότητα διάθεσης του προϊόντος. Οι προμήθειες από Χιλή, Αργεντινή και Νέα Ζηλανδία καλύπτουν την αγορά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους εκτός της θερινής περιόδου Οκτωβρίου- Ιανουαρίου (καλοκαιρινούς μήνες του Ν. Ημισφαιρίου).

Την περίοδο αυτή αυξάνεται δραστικά η ζήτηση για αγορές καρπών από το Β. Ημισφαίριο. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βραζιλίας, το 2025 εισήχθησαν 13.862 τόνοι από Ελλάδα αξίας 30,4 εκ. δολ. ΗΠΑ. Η Ελλάδα εδραιώνεται πλέον στη 2η θέση, μετά την Χιλή, με 30,79% επί της συνολικής αξίας εισαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν το 2025 κατά 10% σε 98,7 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου μας ήταν οι κάτωθι:

Επωνυμία επιχείρησης Δραστηριότητα επιχείρησης

M JOHN FAMILY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΣΚΕΤΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΘΥΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ

Tο ελληνικό περίπτερο FRESKON GREECE επισκέφθηκε ο αρμόδιος Σύμβουλος ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βραζιλία, Δημήτριος Πιτσιδήμος, συνοδευόμενος από την επιτόπια συνεργάτιδα του Γρ. ΟΕΥ , για να γνωρίσουν τους συμμετέχοντες και να συζητήσουν σχετικά με τις δραστηριότητές τους αλλά και τη λειτουργία και τρόπους δικτύωσης στην εκεί αγορά.

Οι εντυπώσεις των εκθετών ήταν θετικές ως προς τις επαφές τους και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των εξαγωγών ελληνικών ακτινιδίων στη Βραζιλία. Το Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου παραμένει σε επαφή με όλους τους συμμετέχοντες αλλά και λοιπούς εμπλεκόμενους τόσο για την υποστήριξη και διεύρυνση των ελληνικών εξαγωγών ακτινιδίων όσο και αναφορικά με τις διαδικασίες ανοίγματος της βραζιλιάνικης αγοράς και για άλλα ελληνικά φρούτα με αξιόλογες προοπτικές, βάσει τιμής, εποχικότητας και καταναλωτικών προτιμήσεων (πρωτίστως μήλα, δαμάσκηνα, κεράσια και άλλα).”