Λαχτάρα στον χορό του συλλόγου Σκαμνιωτών στον Αμπελώνα με 68χρονο που έχασε τις αισθήσεις του

Παραλίγο τραγωδία το βράδυ του Σαββάτου στον ετήσιο χορό του συλλόγου Απανταχού Σκαμνιωτών στον Αμπελώνα όταν κατά τη διάρκεια του χορού το κέντρο «πάγωσε» βλέποντας έναν 68χρονο συμμετέχοντα στην εκδήλωση να χάνει τις αισθήσεις του πιθανότατα λόγω καρδιολογικού προβλήματος.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ευτυχώς στην αίθουσα υπήρχε γιατρός ο οποίος έδωσε τις πρώτες βοήθειες κάνοντας και ΚΑΡΠΑ στον 68χρονο, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής που έφτασε σχεδόν αμέσως στο χώρο της εκδήλωσης.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε πολύ γρήγορα στο χώρο της εκδήλωσης και μετέφερε τον 68χρονο στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του paidis.com.