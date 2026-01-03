Λαϊκές αγορές: Ξεκινούν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου

Οι λαϊκές αγορές θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον. Πρόκειται για καθολική απεργία επαγγελματιών και παραγωγών.

Ο Βασίλης Μακρίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης, μιλώντας στην εκπομπή “Σαββατοκύριακο από τις 5” του ΕΡΤNews , εξέφρασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

“Είναι το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το οποίο είναι ένας “βραχνάς” και δε βρίσκεται λύση. Δεν έχει στο χειρόγραφο όνομα φυσικού προσώπου και ΑΦΜ, άρα όταν πάει κάποιος να το κάνει ηλεκτρονικά, τον πετάει το σύστημα έξω” και πρόσθεσε ότι: “πρέπει να αντιληφθούν οι ιθύνοντες ότι η λαϊκή αγορά δεν έχει σχέση με το στάσιμο εμπόριο” ενώ στάθηκε και σε προβλήματα αναφορικά με τη φορολόγηση.

ertnews.gr