Λαϊκό Μεσημέρι από τον Μορφωτικό Σύλλογο Καρυωτών

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Καρυωτών (ΜΕΣΚ) «Όλυμπος» διοργανώνει την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 13:00, στην κεντρική πλατεία της Καρυάς, ένα ξεχωριστό Λαϊκό Μεσημέρι.

Τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και υπόσχονται ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα, γεμάτο αγαπημένες μελωδίες. Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μια παρέα, να τραγουδήσουμε και να διασκεδάσουμε.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και λαχειοφόρος αγορά.

Μουσικοί:

Αλέξανδρος Τσιωνάς

Ευάγγελος Τσιαπλές

Σπύρος Καβαλλιεράτος

Αποστόλης Γιάγκος

Ήχος:

Νίκος Δραχαλίβας