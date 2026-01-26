“ΛΑ.ΣΥ.” Θεσσαλίας: Να δοθεί οριστική λύση για τη γέφυρα στην Αμπελιά

Στο θέμα της καταστροφής από τις πλημμύρες της θεομηνίας “Daniel” της γέφυρας στην Αμπελιά Φαρσάλων, αναφέρεται η “Λαϊκή Συσπείρωση” Θεσσαλίας, εγκαλώντας την προηγούμενη, αλλά και την παρούσα περιφερειακή αρχή για τον τρόπο αντιμετώπισης του όλου θέματος.

Όπως αναφέρει η “ΛΑ.ΣΥ.” Θεσσαλίας “για την κανονική γέφυρα, που καταστράφηκε από τον DANIEL τον Σεπτέμβρη του 2023, η περιφερειακή αρχή του κ. Αγοραστού, μας είπε ότι θα τοποθετήσει γέφυρα «Μπέλεϋ» για την προσωρινή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον Νοέμβριο του 2023.

Μετά ήρθε η περιφερειακή αρχή του κ. Κουρέτα και έβαλε 30 «κιούγκια» στο ποτάμι και έριξε από πάνω άσφαλτο, καμαρώνοντας για την προσωρινή γέφυρα, τον Σεπτέμβριο του 2024, η οποία κόστισε και ακριβά.

Όμως τον Δεκέμβρη του 2025, ήρθε απρόσκλητος ο «Byron» και έκανε θρύψαλα, όπως αναμένονταν, το «μεγάλο» έργο και έτσι είμαστε δυόμισι χρόνια μετά τον DANIEL, δίχως γέφυρα, δίχως πρόσβαση και με πολλές-πολλές υποσχέσεις”, καταλήγει η “ΛΑ.ΣΥ.” Θεσσαλίας.