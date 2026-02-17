Λευτέρης Κοθράς (εργαζόμενος Βιολάντα): Κάποια Μέσα αδικούν τον Τζιωρτζιώτη – ήταν πάντα δίπλα μας

Ένας εκ των εργαζομένων που χθες βρέθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων για να στηρίξουν τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ο Λευτέρης Κοθράς μίλησε σήμερα στη Λέσχη 97,6 λέγοντας χαρακτηριστικά :

« Δουλεύω στη Βιολάντα, στο τμήμα αποθήκης για 15 χρόνια. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι τα συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση μου στις οικογένειες των συνάδελφων μας που φύγαν από τη ζωή. Όλοι μαζί ήμασταν το προηγούμενο βράδυ στην κοπή της πίτας, και το πρωί έπιανα και εγώ βάρδια.

Ο λόγος που μας έκανε και μένα και τους συναδέλφους μου να μαζευτούμε έξω από τα κρατητήρια και να στηρίξουμε τον εργοδότη μας, ήταν για να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα σε κάποιον που στεκόταν κοντά μας τόσα χρόνια. Μας ήξερε προσωπικά και με τα ονόματα μας, των συζύγων μας, ρωτούσε για τα παιδιά μας. Δεν είναι αυτός που χαρακτηρίζουν κάποια μέσα τόσες μέρες, εμείς ξέρουμε έναν άλλο. Και τόσες μέρες που μιλάμε όλοι μεταξύ μας, αυτό λέμε ότι εμείς ποτέ δεν είδαμε κακή συμπεριφορά από μέρους του.

Μέχρι και 16ο μισθό παίρνανε κάποιοι στην εταιρεία, με μπόνους σε πολυτέκνους. Όλοι υπερευχαριστημένοι ήμασταν. Προσωπικά σε μένα στάθηκε μέχρι και σε ατύχημα που είχα με τη μοτοσικλέτα μου. Δεν τον βλέπαμε σαν εργοδότη μόνο, ήταν ένα με εμάς. Περνούσε από όλα τα πόστα παραγωγής και μιλούσε με όλους. Σαν οικογένεια ήμασταν όλοι, και με τους συναδέλφους μας που άδικα φύγανε.

Δεν μας είχε απαγορεύσει τίποτα, ούτε για συμμετοχή σε συνδικαλισμό ούτε για σωματεία.»

