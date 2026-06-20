Λιακουλη: “Δύο μέτρα και δύο σταθμά”, καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι

Με πληγέντες κτηνοτρόφους από την περιοχή της Αγιάς και του Δήμου Τεμπών συναντήθηκε, η Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν κτηνοτρόφοι των περιοχών, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες από τις αναγκαστικές θανατώσεις των ζώων τους λόγω των ζωονόσων , που έπληξαν την ελληνική κτηνοτροφία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης τους, οι εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού κλάδου αναφέρθηκαν για ακόμα μία φορά στη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κτηνοτροφία εξαιτίας των ζωονόσων που έπληξαν τη χώρα, οδηγώντας σε μαζικές θανατώσεις ζώων και σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, με τις απώλειες από την ευλογιά να ξεπερνούν τις 550.000. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προβλήματα ανασύστασης των κοπαδιών καθώς επίσης και στη αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που αισθάνονται για τις αποζημιώσεις αλλά και στην έντονη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, αναφέρθηκαν και στις προτάσεις τραπεζικού δανεισμού για την επανεκκίνηση των εκμεταλλεύσεων, χωρίς την ύπαρξη κρατικής συμμετοχής, κάνοντας λόγο για τεράστια κοροϊδία και υποτίμηση της νοημοσύνης τους.

Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στις τελευταίες συναντήσεις που έγιναν με εκπροσώπους των τραπεζών και έγινε απολύτως σαφές ότι κανένα κυβερνητικό σχέδιο δεν υπάρχει, παρά μόνο ο δανεισμός τους με τραπεζικά δάνεια, μέρος δε των δανείων σε ποσοστό 20:/: – θα έχει μόνο μείωση δύο μονάδες στο επιτόκιο δανεισμού. Οι κτηνοτρόφοι αναφέρθηκαν στην αναλγησία της κυβέρνησης, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι εμφανίζεται διγλωσσία στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από το ΥΠΑΑΤ για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς και συγκεκριμένα ότι σε κάποιους επιτρέπεται η ανασύσταση κοπαδιών σε «κόκκινες περιοχές» αρκεί να δηλώνουν διαφορετικό ΑΦΜ και σε κάποιους άλλους όχι, παρά το γεγονός ότι πληρούν τα ίδια κριτήρια!

Οι κτηνοτρόφοι επεσήμαναν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται λόγω της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και έθεσαν το ζήτημα των χιλιάδων τόνων αδιάθετου κτηνοτροφικού βίκου που παραμένουν στις αποθήκες χωρίς πρόβλεψη αποζημίωσης ή απορρόφησης. Την ίδια στιγμή, επεσήμαναν και το αυξημένο κόστος παραγωγής και την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσης, πέραν γενικών αναφορών σε πιθανή στήριξη μέσω του προγράμματος de minimis.

Από την πλευρά της, η Ευαγγελία Λιακούλη τους ενημέρωσε για την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία που ανέλαβε από κοινού με τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Χνάρη, και τους Βουλευτές της παράταξης που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν την άμεση σύγκληση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειαρχών της χώρας και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα, ώστε να δοθούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική κτηνοτροφία μετά την εξάπλωση των ζωονόσων και να παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του κλάδου μέσω της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, ενημέρωσε τους πληγέντες παραγωγούς ότι βασικός στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η κατεπείγουσα κλήση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, προκειμένου να δοθούν πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις για τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Παράλληλα, ζητείται η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εξασφαλισμένους χρηματοδοτικούς πόρους και συγκεκριμένη επιχειρησιακή οργάνωση, καθώς και η λήψη άμεσων μέτρων οικονομικής στήριξης μέσω της επιτάχυνσης των αποζημιώσεων και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Τελικός στόχος, όπως σημείωσε, είναι η διαμόρφωση ενός στρατηγικού εθνικού σχεδίου για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, που θα διασφαλίζει την παραγωγική συνέχεια του κλάδου και θα συμβάλλει στην αποτροπή της ερημοποίησης της ελληνικής υπαίθρου.

Μετά τη συνάντηση, η Ευαγγελία Λιακούλη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται ουσιαστικήςστήριξης και άμεσων και τεκμηριωμένων απαντήσεωνστα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ηανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί επιτακτική ανάγκη και συνεκτικό σχεδιασμό, με πολιτική βούληση και χάραξη στοχευμένων παρεμβάσεων, ενώ διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα αιτήματα των παραγωγών και να διεκδικεί αποτελεσματικές λύσεις μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σήμερα, η καταγγελία των κτηνοτρόφων ότι ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για την επανεγκατάσταση κοπαδιών, προστίθεται στον εμπαιγμό της κυβέρνησης και στα ατελείωτα ψέματα που καθημερινά εκστομίζει για να καλύψει τις τεράστιες ευθύνες της .. Η ενδυνάμωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση της ζωντάνιας και της κοινωνικής συνοχής της ελληνικής υπαίθρου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, δίπλα στους κτηνοτρόφους, η επιβίωση των οποίων είναι για το ΠΑΣΟΚ, αδιαπραγμάτευτη».