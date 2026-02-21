Λιακούλη: “Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο οι προπηλακισμοί”

Σε σαφή καταδίκη των προπηλακισμών που δέχθηκε, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψη του στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, προέβη η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, καλεσμένη στην εκπομπή «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ» του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ3, με τους δημοσιογράφους Χ.Τσαλικίδη και Ο. Ψαρίδου,

Η Ε. Λιακούλη, εκθέτοντας τις απόψεις της για το εν λόγω ζήτημα, διαχώρισε το δικαίωμα στην πολιτική κριτική από τις πράξεις βίας, τονίζοντας πως «Η βία είναι καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται».

Επιπλέον, επεσήμανε ότι, η δήθεν ιδανική κατάσταση που προσπαθεί να παρουσιάσει η Κυβέρνηση της ΝΔ ότι επικρατεί στο ΕΣΥ και στα νοσοκομεία της χώρας, η ορθή ή μη αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και αν έχουν υλοποιηθεί όλα εκείνα τα απαιτούμενα δομικά βήματα για την εξασφάλιση ενός σύγχρονου και άμεσα προσβάσιμου ΕΣΥ, που συχνά συνοδεύεται από παραποίηση της αλήθειας και προκλητικές δηλώσεις, μία πανθομολογούμενη πραγματικότητα για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ και που είναι γνωστή σε πολίτες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει το άλλοθι για τέτοιου είδους έκνομες ενέργειες. «Είναι πολύ επικίνδυνο να υιοθετήσουμε τέτοιες πρακτικές, θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολα μονοπάτια», συμπλήρωσέ.

Επιπλέον, αναφορικά με την όξυνση του πολιτικού σκηνικού που μεταφέρεται και στην κοινωνία, σχολίασε την έλλειψη αυτοσυγκράτησης εντός του Κοινοβουλίου σε ορισμένες περιπτώσεις, που μπορεί να οδηγήσει σε αδιανόητους χαρακτηρισμούς, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι κάθε Βουλευτής έχει επωμισθεί ένα συγκεκριμένο ρόλο και ένα συγκεκριμένο βάρος ευθύνης για να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, υπογραμμίζοντας τον παιδευτικό ρόλο που έχει η Βουλή για την ελληνική κοινωνία.

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, κληθείσα να σχολιάσει τη φερόμενη εμπλοκή κομματικού στελέχους της παράταξης στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΑ, τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την πάγια και σταθερή τακτική του, έλαβε άμεσα σαφείς αποστάσεις και προέβη στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη.

Περαιτέρω, η Ε. Λιακούλη, με την ιδιότητα της ως νομικός, έθεσε στο δημόσιο διάλογο και ορισμένα σοβαρά ερωτήματα που εγείρονται, υπογραμμίζοντας ότι για την επίμαχη υπόθεση δεν έχει εκκινήσει η πειθαρχική και ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, δεδομένου ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει κληθεί σε παροχή εξηγήσεων σε πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης και επιπλέον ότι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εκδόθηκε περίπου τρία χρόνια μετά την παραλαβή του φακέλου, καθώς το ερευνητέο ζήτημα αφορά την περίοδο 2022–2023.

Καταληκτικά, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, άσκησε δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση της ΝΔ, για την παραγωγή σκανδάλων και την καλλιέργεια διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, επικαλούμενη ενδεικτικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη νέα δικογραφία που αναμένεται να αποσταλεί στη Βουλή καθώς και το σκάνδαλο των υποκλοπών και τη δίκη που διεξάγεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.