Λιακούλη: Άφαντος ο “φραπές” με συμπαιγνία κυβερνητικών …κουμπάρων!

Κυβερνητική συμπαιγνία και απόδειξη των μεθοδεύσεων της Νέας Δημοκρατίας να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η εμπλοκή των Υπουργών κ. Βορίδη και κ. Αυγενάκη, χαρακτήρισε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη -επονομαζόμενου “Φραπέ”- να προσέλθει και να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή.

Η Βουλευτής Λάρισας ανέδειξε την προφανή σύνδεση της σημερινής απουσίας του Γ. Ξυλούρη, που ήταν σε προφανή γνώση της Νέας Δημοκρατίας, με τα όσα συνέβησαν χθες στην Εξεταστική Επιτροπή και την πρωτοφανή και ανοίκεια επίθεση που υπέστη ο μάρτυρας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά “η Νέα Δημοκρατία ενορχήστρωσε χθες ένα σόου στην Εξεταστική, μια κίνηση καθαρά αντιπερισπασμού από όσα εξελίσσονται σήμερα, όπου ένας από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου στον οποίο αποδίδεται παραβατική δραστηριότητα και “κομματάρχης” της Νέας Δημοκρατίας, αγνοεί την εξεταστική επιτροπή με τις ευλογίες της Κυβέρνησης. Ένας μάρτυρας που η Νέα Δημοκρατία αρνείτο λυσσαλέα να κληθεί στην Εξεταστική και συμφώνησε μετά την αντιθεσμική παρέμβαση του Πρωθυπουργού που υποτίθεται έδινε το “πράσινο φως”, ώσπου σήμερα αποδεικνύεται ότι καμία πραγματική πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να κληθεί ο Γ. Ξυλούρης για κατάθεση δεν υπήρξε”.

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ αποδόμησε την επιλογή του Γ. Ξυλούρη να μην καταθέσει ως μάρτυρας, ώστε να μην αποκαλυφθούν οι προνομιακές σχέσεις του με τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τους εμπλεκόμενους Υπουργούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι σήμερα ο ίδιος δεν έχει την ιδιότητα ούτε του κατηγορούμενου ούτε του υπόπτου. Τόνισε δε ότι ενώ η έκδοση εντάλματος βίαιας προσαγωγής για τον μάρτυρα θα ήταν η μοναδική θεσμική και νόμιμη επιλογή της Εξεταστικής Επιτροπής, η Νέα Δημοκρατία, επέλεξε αντ’ αυτού και χάριν εντυπώσεων να διαβιβάσει την υπόθεση στην Εισαγγελία, με άγνωστο το πώς και πότε θα υπάρξει σχετική κρίση. “Σήμερα η προσπάθεια για αποκάλυψη της αλήθειας και των ευθυνών στην δυσώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βυθίζεται στο σκοτάδι και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση”, τόνισε χαρακτηριστικά.