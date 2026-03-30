Λιακούλη: “Ένοχη σιωπή της Κυβέρνησης, στη χιονοστιβάδα των εξελίξεων για τις υποκλοπές!”

«Οι καταδικασθέντες από τη Δικαιοσύνη για το λογισμικό predator είναι ακριβώς εκείνοι που η Νέα Δημοκρατία απέτρεψε να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για να μην “ανοίξουν το στόμα” τους», τόνισε καλεσμένη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, με τους δημοσιογράφους Μ. Νιφλή και Γ. Κολοκυθά , η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του Τ. Ντίλιαν της Intellexa, ο οποίος “έδειξε” την Κυβέρνηση ως αγοραστή του predator ενώ η Κυβέρνηση δεν τον διαψεύδει.

Η Βουλευτής καταδίκασε την πρακτική της συγκάλυψης που εφάρμοσε η Κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, υπενθυμίζοντας ειδικά την περίπτωση της καταδικασθείσας για το predator κας Χάμου, η οποία αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική ως μάρτυρας επικαλούμενη ότι βρίσκεται στο εξωτερικό και η Κυβέρνηση απέρριψε ακόμα και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να εξεταστεί έστω με τηλεδιάσκεψη.

Άσκησε δε, δριμεία κριτική για την ένοχη σιωπή της Κυβέρνησης, μπροστά στο νέο κύ-μα αποκαλύψεων του Τ. Ντίλιαν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι “η Κυβέρνηση πρέπει να πει αν αυτά ισχύουν ή όχι, αλλά ό,τι και να απαντήσει είναι προβληματικό. Αν παραδεχτεί ότι συνεργάστηκε με τον Τ. Ντίλιαν, θα πρέπει να απαντήσει για το λόγο που παρακολουθούνταν δεκάδες πρόσωπα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Υπουργοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί. Αν πει ότι δεν συνεργάστηκε με τον Τ. Ντίλιαν, αυτό σημαίνει ότι παραδέχεται ότι υπήρξε κατασκοπεία στη χώρα, με την παρακολούθηση ακόμα και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην επίσκεψή στη Σαουδική Αραβία. Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης τα όσα ζούμε, η οποία υπονομεύει διαρκώς τους θεσμούς”.

Αναφορικά με τα όσα συνέβησαν την 1η μέρα της δίκης των Τεμπών και την ακατάλληλη αίθουσα που παρείχε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δίκη, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι “Δίκαιη δίκη σημαίνει ότι διασφαλίζονται οι συνθήκες που απαιτεί ο νόμος και η φύση της υπόθεσης για την εκδίκασή της, σημαίνει ότι υπάρχει μέριμνα προκειμένου -τουλάχιστον- να μην βρίσκονται οι κατηγορούμενοι και οι συγγενείς των θυμάτων σε κοινό έδρανο. Είναι ο ελάχιστος σεβασμός που οφείλει η Πολιτεία απέναντι στα θύματα και τους συγγενείς.

Είναι απίστευτο ότι δαπανήθηκαν από το κράτος εκατομμύρια ευρώ για μια αίθουσα που υποτίθεται ότι διαμορφωνόταν εδώ και δύο χρόνια για να συμμετέχουν οι παράγοντες της δίκης και το κοινό και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Είναι αποτυχία της Κυβέρνησης και μάλιστα σε ένα ζήτημα που έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο. Ο κ. Φλωρίδης θα έπρεπε ο ίδιος να συναισθανθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και να αναλάβει την ευθύνη της αποτυχίας”.

Τέλος, ερωτηθείσα για τα συμπεράσματα και το αποτύπωμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, η Ε. Λιακούλη τόνισε ότι ήταν ένα τριήμερο δυναμικό και δημιουργικό για το ΠΑΣΟΚ, που έδωσε αποφασιστικότητα, υπήρξε γόνιμος πολιτικός διάλογος και επιβεβαιώθηκε η ενιαία γραμμή και οι κοινές αποφάσεις τις οποίες ακολουθούν όλα τα στελέχη.

“Πάμε μπροστά και πολύ δυνατά. Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι είναι η εναλλακτική πρόταση και δημιουργεί το κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα που έχει ανάγκη η χώρα και οι πολίτες χωρίς “δούρειους ίππους” και “ξενιστές”, δίνοντας διέξοδο στην κοινωνία”, τόνισε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της.