Λιακούλη: “Αγωνία και…χάος, για την ανασύσταση των κοπαδιών”

Στη Βουλή φέρνει το θέμα της ανασύστασης των κοπαδιών που χάθηκαν από τις ζωονόσους, μαζί με την έντονη ανησυχία της για την «χαώδη κατάσταση» -όπως χαρακτηριστικά αναφέρει- που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική κτηνοτροφία, η Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Συγκεκριμένα με την ερώτησή της η κ Λιακούλη θέτει κρίσιμα ερωτήματα , τονίζοντας –μεταξύ άλλων- τα εξής:

«Δύο χρόνια μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων κι ενώ χάσαμε 500.000 ζώα, η κυβέρνηση ακολουθεί πιστά μια πολιτική διαχείρισης της κρίσης, χωρίς ουσιαστική προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης. Οι συνέπειες είναι ήδη δραματικές. Χιλιάδες μικροί κτηνοτρόφοι και παραγωγοί ζωοτροφών βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομική ασφυξία, καθώς έχουν χάσει το ζωικό τους κεφάλαιο και, ταυτόχρονα, δεν διαθέτουν σαφές πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα για την ανασύσταση των κοπαδιών τους. Την ίδια στιγμή βέβαια, ισχυροί όμιλοι ενισχύουν τη θέση τους, εντείνοντας τις ανισότητες στον πρωτογενή τομέα.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η εικόνα στους μηχανισμούς πρόληψης. Η υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, η υπολειτουργία των απολυμαντικών σταθμών και η ανάθεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες υπονομεύουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζωονόσων, την ώρα που η απειλή εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού παραμένει υπαρκτή.

Παράλληλα, η ευθύνη μετακυλίεται συστηματικά στους ίδιους τους παραγωγούς, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου φαινόμενα όπως οι μη εγκεκριμένοι εμβολιασμοί αποτελούν συνέπεια της έλλειψης σαφούς κρατικής στρατηγικής και επαρκούς μέριμνας.

Καθοριστικό ζήτημα, αποτελεί η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Όπως προκύπτει μέχρι στιγμής, δεν διασφαλίζεται με πλήρη (100%) δημόσια χρηματοδότηση και σαφή κρατική ευθύνη, ενώ παραμένει ασαφές ποιος φορέας θα την υλοποιήσει, με ποιον σχεδιασμό και σε ποιο χρονικό πλαίσιο. Στην πράξη, οι πληγέντες κτηνοτρόφοι καλούνται να καλύψουν σημαντικό μέρος του κόστους, οδηγούμενοι σε ιδιωτική ή και τραπεζική χρηματοδότηση, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη θέση τους, ενώ δεν γνωρίζουν καν το στρατηγικό σχεδιασμό για την επανεκκίνηση του επαγγέλματός τους – και της ίδιας της ζωής τους .

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη επιστημονική αξιολόγηση της European Food Safety Authority (EFSA), που αναδεικνύει τον εμβολιασμό ως σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της ευλογιάς, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επιλογή της κυβέρνησης να μην αξιοποιήσει εγκαίρως τη συγκεκριμένη στρατηγική.

Τα κρίσιμα ζητήματα προς τον αρμόδιο Υπουργό είναι συγκεκριμένα :

· Πώς θα διασφαλιστεί η επιβίωση των κτηνοτρόφων που έχασαν τα κοπάδια τους και πώς θα καλυφθεί το εισοδηματικό κενό;

· Γιατί δεν προβλέπεται πλήρης (100%), δημόσια χρηματοδότηση για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου;

· Θα υπάρξει συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία;

· Ποιο είναι το πραγματικό υπολογιζόμενο κόστος ανασύστασης και πώς θα αποφευχθεί η υπερχρέωση των παραγωγών;

· Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την πρόληψη νέων ζωονόσων;

· Προτίθεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει τη στρατηγική της για τον εμβολιασμό;

· Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο για τη στήριξη της μικρομεσαίας κτηνοτροφίας την επόμενη ημέρα;

Η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σε οριακό σημείο. Απαιτούνται άμεσες, σαφείς απαντήσεις. Δυστυχώς, διαπιστώνω ότι η ανασύσταση των κοπαδιών που χάθηκαν, αντιμετωπίζεται ως τεχνικό ζήτημα, ενώ πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου για την κτηνοτροφία μας. »