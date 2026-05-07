Λιακούλη: “Αγωνία κατοίκων για κεραία κινητής τηλεφωνίας στη Νεράιδα- Πρέπει να απαντηθούν επίσημα όλα”

Με εκπροσώπους επιτροπής πολιτών, συναντήθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, σε συνέχεια έντονων ανησυχιών που έχουν εκφραστεί αναφορικά με την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Θυμάτων Κατοχής 69, στη Λάρισα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιτροπής πολιτών, Γιαλαμάς Χριστόφορος και Ραυτόπουλος Θωμάς, οι οποίοι ανέπτυξαν αναλυτικά το επίμαχο ζήτημα, παρουσιάζοντας τόσο τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία όσο και τις νομικές ενέργειες στις οποίες έχουν ήδη προβεί.

Όπως επεσήμαναν, στις 25 Ιουνίου 2025, πραγματοποιήθηκε από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η εγκατάσταση ογκώδους κατασκευής στην ταράτσα οικίας στο εν λόγω σημείο, η οποία καλύπτεται με μεταλλικό περίβλημα ώστε να προσομοιάζει με καμινάδα. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τέσσερις ιστούς και δύο μικροκυματικές κεραίες, με δυνατότητα επέκτασης σε έξι επιπλέον, ενώ η εμβέλειά της καλύπτει σχεδόν το σύνολο της συνοικίας Νεράιδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τους κατοίκους, το γεγονός ότι η κεραιοδιάταξη τοποθετήθηκε εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής και στο κέντρο του οικιστικού ιστού της πόλης, και μάλιστα σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από χώρους συνάθροισης κοινού, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται σχολικά συγκροτήματα (16ο και 32ο Δημοτικό Σχολείο, 17ο Δημοτικό Σχολείο και ο 6ος παιδικός σταθμός), σούπερ – μάρκετ, εκκλησίες και ο σιδηροδρομικός σταθμός του ΟΣΕ, που εξυπηρετεί καθημερινά πλήθος κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι των πολιτών έθεσαν ζήτημα δυνητικού κινδύνου για τη δημόσια υγεία, αναφέροντας ήδη καταγεγραμμένα συμπτώματα, όπως πονοκεφάλους, διαταραχές ύπνου και ναυτίες, αλλά και ιδιωτικές μετρήσεις που δημιουργούν μεγάλη αγωνία. Τόνισαν, επίσης, ότι η συνεχής έκθεση, ιδίως για τα παιδιά, εντείνει τις ανησυχίες, ενώ υπογράμμισαν την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος και της εμπορικής αξίας των ακινήτων. Τέλος, επισήμαναν την έλλειψη προηγούμενης ενημέρωσης και συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας.

Σε δήλωσή της, μετά τη συνάντηση, η Ευ. Λιακούλη επεσήμανε:

«Αδιαμφισβήτητα, η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν πολύ σημαντικό μοχλό προόδου τόσο για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών όσο και για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των κατοίκων και ειδικά των παιδιών. Μόνη η επίκληση της τυπικής νομιμότητας, δεν επαρκεί για να κατευνάσει τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας ενώ είναι επιτακτική ανάγκη να προηγείται διάλογος και ενημέρωση με τους κατοίκους της περιοχής για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τέτοια ζητήματα. Επιπλέον, είναι επιβεβλημένη, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των θεσμοθετημένων ορίων, η αδιάλειπτη παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές και το δικαίωμα επανεξέτασης αν προκύψουν νέα στοιχεία. Συνιστά χρέος της Πολιτείας να μεριμνήσει έτσι ώστε κάθε απόφαση να λαμβάνεται με κριτήριο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προηγουμένη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας».

Τέλος, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεσμεύθηκε ότι θα παρακολουθεί στενά την εν λόγω υπόθεση, ενώ έχει ήδη προβεί σε σχετική κοινοβουλευτική παρέμβαση – Ερώτηση, ζητώντας άμεσες απαντήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία αναφορικά με τον πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης, τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων ορίων και την εξέταση της δυνατότητας απομάκρυνσης της κεραίας.